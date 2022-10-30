شركة صهيونية تعلن رسميًا دخولها السعودية

كشف الناشط السعودي "فهد الغفيلي" في تغريدة على صفحته بتويتر عن دخول شركة صهيونية للسعودية.

وكتب فهد الغفيلي في تغريدته: "شركة Rothschild اليــ.هــودية تعلن رسميًا دخولها للمملكة! الصـ.هـاينة يتغلغلون أكثر في بلاد الحرمين بوجود ابن سلمان."

وكشفت وكالة "بلومبيرغ" قبل عدة اشهر عن تعيين البنك الاستثماري "روتشيلد" (Rothschild & Co) من قبل وزارة المالية السعودية؛ للمساعدة في الإشراف على إعادة هيكلة أكبر شركة بناء في المملكة "مجموعة بن لادن السعودية".

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة أن تعيين "روتشيلد" يعني أن عملية إعادة الهيكلة، التي بدأت قبل عامين عندما عيّنت "مجموعة بن لادن" شركة "هوليهان لوكي" (Houlihan Lokey Inc) ومقرها نيويورك (لوضع خطة لهيكلة المجموعة)، ستتطلب وقتاً إضافياً حتى تكتمل.

وفي وقت مبكر من العام الماضي، كان مقرضو "بن لادن" يفكرون في التعاقد مع شركة "روتشيلد"؛ لمساعدتهم على اجتياز عملية التحول، وفق ما أفادت "بلومبيرغ".