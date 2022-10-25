تحذيرات من استخدام "القنبلة القذرة" ذريعة للتصعيد في أوكرانيا

أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عن رفضه "الادعاءات الروسية حول استعداد أوكرانيا لاستخدام قنبلة قذرة"، مشددا على ضرورة ألا تستعمل موسكو ذلك "ذريعة للتصعيد".

وكتب ستولتنبرغ على "تويتر": "الحلفاء في حلف الناتو يرفضون هذه الادعاءات الخاطئة. على روسيا ألا تستخدم هذا الأمر ذريعة لتصعيد النزاع في أوكرانيا".

وجاء موقفه بعد مشاورات أجراها مع وزيري الدفاع الاميركي لويد أوستن والبريطاني بين والاس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، أجرى محادثات هاتفية مع نظيريه البريطاني والأمريكي توني راداكين ولويد أوستن، تناولت احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة".