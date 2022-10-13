عاجل : رسمياً.. الإطار التنسيقي يقدم طلباً إلى رئاسة البرلمان لاعتباره الكتلة النيابية الاكبر عدداً (وثائق)
ثقافة الكراهية والدجل والقتل

واشنطن تايمز : بايدن اصدر اوامر سرية للاستخبارات الامريكية بقتل الناس في دول مختلفة


كشف تقرير لصحيفة واشنطن تايمز الامريكية ، الخميس، ان الرئيس جو بايدن ومن اجل تأكيد سلطته الذاتية اصدر اوامرا سرية  لوكالة الاستخبارات ونظرائهم من القادة العسكريين  بقتل الناس في دول خارج الولايات المتحدة اذا حصل لديهم "شبه اليقين" بتورط الأفراد بالارهاب.

وذكر التقرير ان " عبارة شبه اليقين ليس لها معيار في القانون لانها متناقضة وتتحدى المنطق فهي مثل عبارة " شبه حامل " فلا يعرف المرء اذا كان هناك حمل ام لا ولايوجد تأكيد على ذلك لذا فان كلمة شبه لامعنى لها ". 

واضاف ان " انشاء مثل هذا المعيار المؤسف يؤكد الغياب الكامل لسلطة القانون في إدارة بايدن ، وفي إدارات أسلافه الثلاثة المباشرين ، والذين نشر كلا منهم  طائرات بدون طيار لقتل الأشخاص الذين لم يشاركوا في أعمال عنف في ذلك الوقت والاقدام على  قتلهم ، بغض النظر عن شبه اليقين بشأن عضويتهم في أي منظمة".     

واوضح ان " معيار الارهاب في الاقدام على القتل يحمل معان شتى لاتبين حقيقته ولايوجد اتفاق على صيغة تعرف من هو الارهابي قبالنسبة للملك البريطاني جورج الثالث ، كان جورج واشنطن إرهابياً و بالنسبة للفقراء في ليبيا وسوريا ، إلى الحكومات المنتخبة شعبياً التي أطيح بها نتيجة العنف المستوحى من وكالة المخابرات المركزية ، والأبرياء الذين تم تعذيبهم في المواقع السوداء حول العالم ، فإن وكالة المخابرات المركزية هي منظمة إرهابية".  

واوضح ان " قوانين الحرب - وهي عبارة في حد ذاتها متناقضة - والتي تم تدوينها بشكل عام في اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة ، والتي كانت جميعها على رأس الحربة وصادقت عليها الولايات المتحدة ، تنص بشكل أساسي على أن الحروب المشروعة لا يمكن إلا أن تكون دفاعية ومتناسبة مع التهديد أو الضرر الذي تسبب فيه بالفعل. وبصورة مختلفة ، فإن المعاهدات التي وقعت عليها الولايات المتحدة تمنع الرئيس من قتل الأشخاص في البلدان الأخرى التي لا تخوض الولايات المتحدة حربًا معها بشكل قانوني".

واشار الى انه " ومع ذلك بدأ الاستخدام الرئاسي للطائرات بدون طيار لقتل الناس في الخارج في عام 2002 بعمليات القتل المستهدف التي أمر بها جورج دبليو بوش. واستمرت في عهد باراك أوباما - الذي قتل حتى الأمريكيين في الخارج حيث  كان كل رئيس هو من يضع قواعد القتل بموجب رؤيته الخاصة وتجاهل آخر أربعة من شاغلي البيت الأبيض الدستور عندما يتعلق الأمر بعمليات القتل السرية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واشنطن تايمز : بايدن اصدر اوامر سرية للاستخبارات الامريكية بقتل الناس في دول مختلفة
"هاكرز": نجمع وثائق وأدلة تؤكد تورط أمريكا في صناعة فيروس كورونا
الوجه الأخر للنظام السعودي..
البدعة هي السحل والذبح والتكفير وبيع المقدسات...
أناشيد الوهابية تحرض على الإبادة..!
جائزة لشرب بول البعير..!
هروب ابن الداعية السعودي ناصر عوض القرني من السعودية
صحيفة بريطانية : السعودية اعتقلت واعدمت المئات من المعارضين منذ تولي بن سلمان السلطة
اسلمت فقتلت بابشع صورة وضمير العالم نائم وفي خنوع
عالمة سياسة امريكية: هناك الكثير من المؤشرات على حرب اهلية في الولايات المتحدة
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك