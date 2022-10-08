أناشيد الوهابية تحرض على الإبادة..!

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نعيم الهاشمي الخفاجي || الوهابيين وإن كانوا يفهمون الدين حسب العقلية البدوية، لكنهم وهبوا حركة الإخوان المسلمين من خلال الأموال التي بعثها عبدالعزيز آل سعود إلى رشيد رضا ومن خلال رشيد رضا تم توهيب البنا وسيد قطب، ولعب تنظيم الإخوان دور مهم في نشر الوهابية بكل اصقاع العالم. قادة التيارات الوهابية التكفيريين هم مشايخ وهابية ضمن تنظيمات الإخوان المسلمين، الظواهري كان طبيب جراح بمجرد انتمى إلى الإخوان الوهابي أصبح مجرم تكفيري يقتل البشر بطرق أسهل من شرب قدح الماء، الأناشيد الدينية ليست جديدة وإنما هي موجودة منذ عصور قديمة، غالبية رؤوس التنظيمات الوهابية محترفين وغالبيتهم أصحاب شهادات عليا، لذلك لم يغفل هؤلاء عن أهمية استخدام الأناشيد الجهادية في الترويج إلى أفكارهم وباتت الأناشيد إحدى اهم السمات الثقافية والدعائية الهامة للتنظيمات الجهادية الوهابية في الدولة الوهابية الثانية الحديثة، فمن خلال الأناشيد الحماسية تمكنت هذه التنظيمات الوهابية من الترويج لأفكارها وإيديولوجيتها، في زرع الكراهية وقتل الشيعة والمتصوفة وكل سني لايؤمن في دين الوهابية الجديد، ومن خلال الأناشيد تسهم في استقطاب وتجنيد الفئات المستهدفة، والأناشيد تستقطب الشباب الذين يعشقون الاغاني والموسيقى لذلك هذا السبب هو الذي دفع التنظيمات الجهادية الوهابية مثل القاعدة وداعش في التركيز على الأناشيد كأداة دعائية إيديولوجية وزيادة إنتاجها وترويجها على نطاق واسع. المتابع إلى مانشرته التنظيمات الوهابية كالقاعدة وداعش في مواقع المجاميع الإرهابية الوهابية يجد ان تلك التنظيمات الإرهابية عملت على تصدير الأناشيد بلغات مختلفة للتأثير على عقول الناس، وفعلا تمكنوا من جذب مجندين من الدول الغربية من خلال عامل التأثير الموسيقي .والشعر كأحد عناصر النشيد، من الأناشيد التي روجت لها مواقع القنوات التكفيرية الوهابية نشيد سلكت طريقي ولا لن احيد، أيضا نشيد أيضا نحن في الحرب أسود لا نهاب حالات، توجد انشودة إلى سعوديين منتمين الى القاعدة في أفغانستان يفتخرون بالعمليات الانتحارية. اما نشيد صليل الصوارم هذا النشيد يستخدمه الارهابيون الدواعش كخلفية لعدد كبير من فيديوهاتهم، يصوّر على إيقاعه مشاهد اقتحام مراكز، وتدريبات، وتلويح بالأسلحة والسيوف، وقطع رؤوس وغيرها من مهمات داعش اليومية. نشيد قرأ في الانبار وصلاح الدين والموصل اسمه نحن تنظيم اسمه القاعدة ….ويذكر به اسم قتل الشيعة، العقيدة الوهابية مبنية على قتل الشيعة والمتصوفة وكل سني لايؤمن بالعقيدة الوهابية، لذلك من يقرأ تاريخ الوهابية خلال المائة سنة الماضية سيكتشف أن آل سعود والوهابيين هم من قتلوا الشيعة و أهل السنة والجماعة وقتلوا قضاتهم وعلمائهم في مكة والمدينة والطائف وبعض مناطق العراق ومصر وغيرها واستباحوا بلدان أهل السنة والجماعة عندما غزوا مكة والمدينة والطائف وغيرها ونكلوا بالمسلمين ممن ليسوا على مذهب ابن تيمية والوهابية. الوهابيون وآل سعود هم من يعادون الشيعة والمذاهب السنية ويقتلونهم, قتلوهم من قبل في الحجاز, والجزائر واليوم يقتلونهم في اليمن وسوريا وليبيا وتونس ومصر وغيرها من خلال الجماعات التكفيرية الارهابية التي هم مصدرها وأساسها، حيث باتوا يصدرون الإرهاب ليس الى دول المنطقة بل الى دول العالم كله. المتابع إلى الإعلام البدوي الوهابي من خلال أموالهم للأسف اشتروا أقلام يسارية كنا نحسن الظن بهم ونعتقد أنهم الأمل في ترسيخ الديمقراطية والحرية وإذا بهم يصبحون عبيد لدول البداوة مقابل حصولهم على المال، حتى ان احد هؤلاء اليساريين من خلفية شيعية عراقية يغضب لغضب ال سعود ويفرح لفرحهم، بكل مناسبة أن كانت كرة قدم تجده ينافق ويريد من الجمهور المشجع العراقي من جنس الملائكة حتى إذا فاز فريق العراق على السعودية عليهم لايفرحون وعليهم النحيب والبكاء لان ذلك يؤذي أصدقائه السعوديين….الخ. في الضجة المفتعلة ضد المنشد الحسيني باسم الكربلائي هذا الأمر فتح قريحة ابن جلدتنا اليساري الممسوخ من بني جلدته ليكيل لهم التهم الجاهزة، انا لست بصدد مع باسم الكربلائي أو ضده ابدا، باسم الكربلائي قرأ قصيدة لشاعر تضمن مصطلح يشير إلى عدد من الصحابة وليس كل الصحابة الذين هاجموا بيت علي بن أبي طالب ع واسماهم في عصابة، بل حتى وردت أحاديث روتها كتب سنية تصف من هاجم بيت علي بن أبي طالب ع بأنهم عصابة، أي مجموعة من الناس، المنطق والعقل يقول ويلزمنا نحن كشيعة نوالي ال البيت عليهم السلام في عدم استهداف رموز الطرف السني لأي سبب كان، لأن هذا التصرف يشجع الجماعات التكفيرية في إيجاد مسغوغات للفتك في الأطفال والنساء من الاقليات الشيعية في افغانستان وباكستان وأفريقيا…….الخ. بحقبة الصراع مابين دولة الخروف الأبيض والاسود، مابين الصفويين والأتراك إلى عمل حملات إبادة للشيعة بالعراق وافغانستان وغيرها، رغم أن قتل الشيعة بدأ من عصر صدر الإسلام الأول واستمر ليومنا هذا، بل وجدت أحاديث عن الإمام جعفر الصادق ع ينهي عن التعرض لرموز الطرف السني لأنها تسبب مخاطر على شيعة آخرون في مناطق أخرى وبعيدة، حتى بحقبة الحكم الصفوي ارسل علماء شيعة رسالة إلى الشاه اسماعيل قالوا له، إنكم تسبون بأصفهان، ونحن نعاني مِن ذلك العذاب في الحرمين الشِريفين» (التَّنكابني، قصص العلماء). فاصدر أمر في منع الخطباء من التكلم بذلك، ولولا صراع الأتراك مع الإيرانيين لما تكلم خطباء إيران بذلك الوقت ضد شخصيات يجلها ويحترمها السنة، إنها الصراعات السياسية القذرة التي اججها الأتراك بذلك الزمن، وللاسف مازالت نفس الأساليب تعاد، لو دول الخليج احترمت المواطن الشيعي الكويتي وكفوا عن معاملته معاملة سيئة لما هرب ياسر الحبيب إلى بريطانيا ليقوم في تعريتهم بشكل علني، لو كانت هناك مساواة لما هرب شيخ ياسر وأصبح لهم معادي. يفترض نكون حريصين على دماء وسلامة الناس ابتداء من دماء ابناء القوم والوطن افضل من قول كلام غير مسؤول، أي تحريض ديني يضر بالمجتمعات بشكل كلي، اقول إلى كل أعمى واعور السلطات الفلسطينية أشارت ان تنظيم القاعدة،عمل عملية سطو على شعر محمود درويش وتحويله إلى أناشيد يتداولها أنصار التنظيم الإرهابي، على لسان أحد أشهر منشديه، اليمني المعروف باسم أبوهاجر الحضرمي. هذا الكلام نشرته صحيفة الوطن الفلسطينية التي تصدر من رام الله، حيث ذكرت صحيفة الوطن الفلسطينية، إن تنظيم القاعدة نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ابيات قصيدة الشاعر محمود درويش، بصوت المنشد الحضرمي ومجموعة مرددة، تحت عنوان "نشيد جهادي" قصيدة درويش الشهيرة : وعاد في كفن، والتي يقول فيها خاصةً، يحكون في بلادنا يحكون في شجن عن صاحبي الذي مضى وعاد في كفن. ولم يكتف التنظيم بالسطو، ولكنه عمد إلى تشويه القصيدة بإدراج بيتين ركيكين في الجزء الثالث من القصيدة الأصلية، تحريفاً لمعنى القصيدة الأصلية الجميلة والمصقولة من عربية راقية، خاصةً عند قول صاحبها الأصلي، وما تداعت عند حائط يداه ... ولم تسافر خلف خيط شهوة ...عيناه! ولم يقبل حلوة... لم يعرف الغزل غير أغاني مطرب ضيعه الأمل ولم يقل، لحلوة الله، إلا مرتين. اما انشودة احنه تنظيم اسمنه القاعدة الذي طرب إليه النائب احمد العلواني لم يكن كذبة بل القوات الامنية العراقية قامت في اعتقال الارهابي صاحب انشودة احنة تنظيم اسمنه القاعدة. في الختام ننشر نقوم بنشر فتوى في موقع سعودي رسمي ( وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، عن أكل ذبائح الشيعة الجعفرية، علماً بأنهم يدعون علياً والحسن والحسين وسائر سادتهم في الشدة والرخاء. فأجابوا، إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون علياً والحسن والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله، ولا يحل الأكل من ذبائحهم، لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله) انتهى. فتاوى اللجنة الدائمة (٢/٢٦٤) . بالله عليكم من هو الذي يكفر ويستبيح دماء الآخرين هل الضحية ام الذباحين القتلة من عصابات الوهابية التكفيريين وضباع البعث الذين يجمعون مابين فكر البعث الشوفيني وعقيدة الوهابية التكفيرية، وكل هذا وتجد فيالق المرتزقة من اللاهثين وراء المال البدوي الوهابي يحملون الضحية مسؤولية إجرام الفكر السعودي الوهابي القاعدي الداعشي الطالباني البوكو حرام….الخ من عصابات القتل والذبح، مالكم كيف تحكمون. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 8/10/2022