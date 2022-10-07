جائزة لشرب بول البعير..!

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نعيم الهاشمي الخفاجي || اعتادت شعوب العالم على تقديم جوائز تقديرية للعلماء والمبدعين تقديرا لإنجازات المتفوقين في مجال معين من العلوم أو الفنون. وباختصار، يمكن القول بأن جائزة تمنح لتكريم شخص حقق مركزا في الميدان العلمي والابداعي على أرض الميدان. في كل بلدان العالم يتم منح اوسمة وكتب شكر تقديرية من الملوك والرؤساء إلى المبدعين، بل وتطورت الأمور أصبحت المؤسسات والدوائر والمصانع تمنح جوائز تقديرية المبدعين، وعبر التاريخ أيضا كان الملوك يمنحون أوسمة لزعماء دول أخرى خلال زياراتهم المتبادلة، بل هناك أشخاص ملكوا أموال وعملوا مؤسسات علمية وانتاجية تقوم بمنح شهادات تقديرية وجوائز للمبدعين، على سبيل المثال جائزة نوبل هي أشهر جائزة تمنح إلى عدة أشخاص بكل عام. جائزة نوبل (بالسويدية: Nobelpriset؛ بالنرويجية: Nobelprisen) هي مجموعة من الجوائز الدولية السنوية الممنوحة في عدة فئات من قبل مؤسسات سويدية ونرويجية تقديراً للإنجازات الأكاديمية أو الثقافية أو العلمية. الأب الروحي لجائزة نوبل هو الصناعي السويدي ومخترع الديناميت، ألفريد نوبل، إذ قام السويدي نوبل بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثّقها في (النادي السويدي - النرويجي) في 27 نوفمبر 1895. وقد مُنحت جوائز نوبل في الكيمياء والأدب والسلام والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب لأول مرة في عام 1901، وعلى نطاق واسع تعتبر جوائز نوبل من أكثر الجوائز المرموقة الممنوحة في مجالات تخصصها. الأنظمة العربية المستبدة منحت جوائز وانواط شجاعة وأوسمة لناس مجرمين وقتلة ولنا بحقبة حكم نظام صدام جرذ العوجة الهالك منح اوسمة لاراذل شعب العراق، دول الخليج كل دولة أنشأت مؤسسة لتوزيع الجوائز لكل من هب ودب للمطبلين ومن النادر تجد جائزة تمنح إلى مبدع في مجال الطب والهندسة والاقتصاد والفلسفة، نحتاج الدول العربية وخاصة دول البداوة الوهابية إلى جائزة على غرار جائزة نوبل للسلام، في اسم جائزة شرب بول البعير وتمنح نشكل سنوي وشهري وانا على يقين نحتاج توزع هذه الجائزة توزع بشكل أسبوعي لكثرة الاغبياء والجهلة والسذج والعبيد للأنظمة الفاسدة صنيعة الاستعمار. يوجد مهرجان الملك عبد العزيز الخاصّ بالإبل من أبرز المناسبات في المملكة العربيّة السعوديّة، يختارون أجمل جمل لتكريم صاحبه، أيضا يوجد مهرجان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي للبعران او الجمال الهجن العربيّة الأصيلة. العجيب الإعلام البدوي الخليجي يسخر من كل القوى المقاومة الرافضة للتطبيع، يعتبرون وجود قوى مقاومة لبنانية مسلحة لها كلمة مؤثرة في موضوع الحدود البحرية وحقوق النفط والغاز، وكيف كان لهم الفضل في حصول لبنان على ثرواته الغازية في مياهه الاقليمية، مشكلة العربان كل عقولهم بوضعهم المنبطح يحصلون على اتفاقات وحقوق ملئوا الساحة الإعلامية ضجيج عن سلام الشجعان، وعن السلام الإبراهيمي، وسلام التطبيع المجاني، وراينا كيف المستر ترامب قام بحلب دول الخليج وسخر من ملكهم أمام انصاره وهو يقول اتصلت بالملك وقلت له ياملك اعطيني فلوس مقابل حمايتكم، يقول قال لي الملك انت اول رئيس يطلب مني المال، يقول قلت له لأنهم اغبياء، وجن جنون اتباع ترامب في التصفيق العالي والمستمر، ثم التفت إليهم وقال ترامب هؤلاء لايملكون سوى النقود وهو يضحك وعليهم دفعها إلينا، هذا هو وضع المتهوكين قادة دول البداوة وأتباعهم، وكل هذا ألسنتهم طوال تستهدف كل الفئات الرافضة للانبطاح والذل. نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي كاتب وصحفي عراقي مستقل. 7/10/2022