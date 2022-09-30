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ثقافة الكراهية والدجل والقتل
اسلمت فقتلت بابشع صورة وضمير العالم نائم وفي خنوع
وكالة انباء براثا
53
2022-09-30
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