ثقافة الكراهية والدجل والقتل

صحيفة: ولي العهد البريطاني تلقى مليون جنيه إسترليني من عائلة "بن لادن"


كشفت صحيفة "صندي تايمز" أن ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، تلقى تبرعًا قيمته مليون جنيه إسترليني قدمه أقارب زعيم القاعدة الارهابي أسامة بن لادن، عام 2013.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن الأمير تشارلز كان قد عقد اجتماعاً مع بكر بن لادن، عميد أسرة بن لادن في لندن بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، ووافق على تلقي تبرع من عائلة بن لادن، على الرغم من اعتراضات مستشاريه.

وقال أحد العاملين في مقر إقامة الأمير إن مستشاري تشارلز أخبروه أنه "لن يكون مفيدا لأحد إذا تبين أنه قد قبل أموالا من عائلة مرتكب أسوأ هجوم في التاريخ"، في إشارة إلى هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

وتأتي إثارة هذه القضية ذلك بعد شهر من الحديث عن تلقي الأمير تشارلز مبلغ ثلاثة ملايين يورو نقدا من رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، بغية التبرع لصالح مؤسسة أمير ويلز الخيرية.

وذكرت "صندي تايمز" أن سياسة الهدايا الملكية تنص على السماح لأفراد العائلة المالكة بقبول "شيك" بصفتهم راعيًا لمؤسسة خيرية أو بالنيابة عنها، لكنها لا تذكر شيئا حول الحصول على أموال نقداً.

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