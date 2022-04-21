فتوى وهابية لتحريم الكشري..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

ربما ان البعض لايعرف الكشري ويعتقد أنها وجبة طعام مصنوعة من خلال ذبح عدد من الخرفان لعمل هذه الوجبة الطعام التي تحمل هذا الإسم الكبير، ياسادة ياكرام الكشري اكلة يأكلها الفقراء وهي مصرية، وإن كانت هذه الأكلة تأكل بالعراق والشام، تصنع بطريقة سهلة من خلال خلط الأرز بالعدس ذو اللون البني مع قليل من المكرونة مع إضافة الحمص المسلوق وقليل من البصل المقلي، وثلاثة أنواع أساسية من الصوص، الصلصة، وهي تسبيكة من الطماطم مع إضافات أخرى، الدقة، وهي خل بالثوم والكمون في الأساس، وثالثاً الشطة غارقة في زيت الشطة.

اختلاط الحبوبات المختلفة واختلاف عدد من الصلصات يجعلها أكلة محببة لأصحاب أذواق مختلفة، مضاف لذلك رخص ثمنها لاتحتاج شراء لحوم والتي تكون غالية للمواطن المصري، بكل الأحوال تعدد استعمال الحبوب الكاملة في هذه الأكلة يجعلها وجبة طعام مفيدة لجسم الإنسان وهناك ناس كثيرون يفضلون هذه الأكلة الرخيصة والمفيدة على وجبات الطعام الأخرى.

عربان الخليج لا يأكلون هذه الأكلة، غير معتادين على اكل الكشري وإنما معتادين على اكل لحوم الأغنام والبقر بطريقة شرهة، الشعب المصري يغلب على غالبيهم الدخل المتوسط والبعض فقراء، لذلك غالبية المصريين يذهبون لشراء وجبات الطعام السريعة المصنوعة من الفول، والكشري، ويتفنن أصحاب المطاعم المصرية في إيجاد العشرات من وجبات الطعام الممتازة المصنوعة من الفول والحمص والكشري، رخص ثمن الكشري جعل غالبية الناس تتناول الكشري وباتت الوجبة المفضلة لهم في المطاعم وأصبح تناول هذا الطبق المصري المميز أكثر رواجاً في المطاعم من عمل تلك الأطباق في البيوت، الكشري وجبة طعام يصلح على مدار اليوم صباحا ومساء، المسيح في مصر يشكلون أكثر من ١٠% من الشعب المصري، وبغالبية المسيحيين المصريين هم متدينين يذهبون إلى الكنيسة و يلتزمون بتعاليم الدين المسيحي، لذلك المصريين المسيحيين يصلح لهم طعام الكشري على مدار السنة، لأنها أكلة الكشري تلائم الصوم المسيحي، لا تدخل في منتجات وجبة طعام الكشري أي منتجات حيوانية أو بيوض، صوم المسيح يكون بعدم تناول اللحوم ومشتقاتها.

وجبة طعام الكشري بالمجتمع المصري جزء رئيسي من تقاليدهم في أفضلية تناول الطعام، في إيران توجد وجبة طعام مشابهة للكشري تسمى الآش، أيضا خليط من حبوب متعددة يجعل وجبة طعام الآش مميزة في المجتمع الإيراني والافغاني والطاجيكي والاوزبكي والاذري، الآش والكشري يجمع كل أنواع الحبوبات، لذلك يجمع مطعم الكشري المصريين من كل الطبقات، من الفقراء ومتوسط الدخل، المسلمين والمسيحيين، بل غالبية المسيحيين وبما فيهم الأغنياء يفضلون الكشري لانه يدخل ضمن صيامهم عن الطعام وفق الدين المسيحي، صيام المسيح، يتم من خلال عدم أكل اللحوم ومشتقات الحيوانات والدجاج، لذلك الكشري يجمع كل الطوائف المصرية.

في الأيام الأخيرة قامت التيارات الوهابية المصرية من خلال الإخوان ومشتقاتهم في نقل معاركهم وحقارتهم الطائفية إلى مطاعم الكشري، شيء طبيعي تجد الوهابي يفكر بعقلية تفهم الإسلام بمنطق بدوي جاهل متخلف، فقد أصدر علماء الوهابية فتوى بغلق مطاعم الكشري بحجة شهر رمضان، المصري المسيحي يصوم بطريقته، لكن العقلية الوهابية تعاقب كل مواطن مصري لا يلتزم بما يفرضونه عليه، حجة الوهابية شهر رمضان وان المسيحيون لا يصومون رمضان، طبيعي أنهم لا يصومون رمضان المسلمين لكنهم يصومون وفق دينهم المسيحي، كان عندي صديق شيوعي مسلم سني، تربطني معي علاقة ممتازة، كان يتصل بي بشكل مستمر، تحول نحن التدين، في اليوم الثاني بدأ يثير أمور طائفية، انا متعمق في معرفة أسباب الخلاف المذهبي الشيعي السني، عندما رأى ردي قوي، صمت لكنه قام بالتوقف عن الاتصال بي وحتى بالمناسبات، مرة قال لي يا اخي اتصل بيك وانت ماتجاوبني، قلت له لا تكذب، أنا موجود بالبلد، وتليفوني مفتوح، واي اتصال يردني يكون مسجل في الساعة والدقيقة، وهذا تليفوني اتحداك اذا انت متصل، شيء طبيعي وفق الدين الوهابي جار يشاهد جاره حالق ذقنه أو بنت لا ترتدي حجاب رأسا يحاول يضايقه، ولو بيده سلطة في بلد مضطرب مثل ليبيا وسوريا وغرب العراق يقوم بذبحه.

مشكلة الوهابي يتعامل مع كل من ليس وهابي ومع المواطن الشيعي بطريقة التكبر عليه واحتقاره والنظر اليه نظرة دونية تحت شعار ديني هم يعتقدون به الحب والبغض لله، حدث معي كنت سجين بقاعدة تبوك الجوية، تم نقلي إلى مستشفى تبوك ذهب معي بسيارة الإسعاف رقيب يعني عريف اسمه علي الاسمري رأيته نافخ نفسه ينظر لي في ازدراء وتعالي، بالمستشفى مواطن سعودي حليق الذقن تحدث معي وعرف انا عراقي، التفت لي قال لي هذا الرقيب يتعامل معك بحقارة لانه للظاهر يعرفك شيعي، قلت له انا معلن بالعلن انا شيعي شاء من شاء وأبى من أبى.

قبل عدة ايام حدثت مشكلة في مصر، شيوخ الوهابية اصدروا فتوى بحرمة بيع الكشري حتى لغير المسلم، وفعلا في احد المطاعم المصرية تم الامتناع عن تقديم وجبة كشري لأسرة مسيحية، بحجة شهر رمضان، صاحب المطعم من التيار الوهابي رفض البيع وتعامل في أسلوب خشن مع الأسرة المسيحية وحدثت مشاكل، الوهابية في مصر لديهم شعار يسموه المكايدة في محاربة أعداء الله،

غزوة الكشري تشيرلتطور مهم دخل إلى مصر من خلال المكايدة الوهابية للتقرب إلى الله عز وجل وهذه المكايدة ليست حفاظاً على أخلاق الأمة كما هم يدعون وإنما لنشر الكراهية وتهديد الأمن المجتمعي، المكايدة غرضها فرض السيطرة وإخافة عامة المواطنين، وفرض نمط واحد على الجميع ليس إلا، غايتهم إيجاد سلطة اجتماعية تتحكم بالمواطنين بلا سند من قانون، تبدأ من طبق الكشري إلى أعمال الدراما المصرية، تحريم بيع الطعام للمواطنين المصريين المسيح بحجة شهر رمضان، أيضا شهد الأسبوع الماضي ومع بداية شهر رمضان، عددا من الأحداث، الدينية الطائفية، والتي تعكر صفو العلاقة بين مكونات المجتمع المصري، منها مقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء أرسانيوس وديد في مدينة الإسكندرية الساحلية، بعد اعتداء شخص مصري قام بذبحه بطريقة داعشية بشعة وعرض مقطع فيديو مصور في إقامته الحد على الكاهن المسيحي المسكين، قالت السلطات إنه مريض نفسي لكن هذا الكلام غير مقنع ابدا، كذلك نشرت جريدة المصري اليوم فتوى حول حكم بيع الطعام للكافر في نهار رمضان، وأثار نشر الفتوى جدلا واسعا في مواقع التواصل، نعم عقل الإنسان من حيث المبدأ هو نتاج البيئة المجتمعية، لكن هذا الأساس لا يبقى على الدوام. بقدر ما ينفتح الإنسان على أجواء مختلفة، ويلتقي مع أشخاص جدد، ويقرأ أفكاراً غير مألوفة، فإن عقله يبدأ بالتحرر ويكتشف اشياء جديدة بعيدة عن تأثيرات المحيط تراث الأسلاف، لكن كم نسبة هذا النوع من البشر بالتأكيد في مناطق البيئات المتخلفة ومناطق سيطرة وحكم الوهابية، بلا شك تكون قليلة جدا، يحتاج تطهير الفكر الديني الوهابي من كل فتاوى الكراهية والبغض والقتل والسبي بإسم الله عز وجل.

‏قبل أيام ايضا الفنان السوري ايمن زيدان، زار العراق، بمجرد نشره صور زيارة الامام الحسين واجه موجة من الشتم والتسقيط ، وهذه هي حقيقة المجتمعات العربية، والتي تكن الحقد وكره أهل البيت عليهم السلام، باتت جزء من معتقداتهم الموروثة من بني أمية التي تتبناها الوهابية، قبل عدة سنوات قناة الجزيرة عرضت تقرير حرضت على حلويات من السمن بحجة أن الشيعة الصفويين هم من اوجدوا هذه الحلويات، عقليات متعفنة ومهترئة نتاج قيام السعودية بنشر الفكر الوهابي الظلامي المتخلف والمصيبة يعدونهم من دول الاعتدال، رغم أن كل الارهاب من مدرستهم الوهابية، مقياس الاعتدال بالنظرة الأمريكية محصور بالتطبيع مع بني صهيون ويتم التغاضي عن المطبع حتى لو كان ناشر للارهاب والكراهية وقاتل لشعبه ويحكم بعقلية بدوية تعود للعصور الحجرية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

21/4/2022