العفو الدولية تدين محاولة تركيا نقل محاكمة 26 شخصا مشتبه بهم في مقتل خاشقجي الى السعودية

انتقدت منظمة العفو الدولية أي تحرك من جانب تركيا لنقل محاكمة 26 مشتبهاً بهم في مقتل الناقد السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018 إلى الرياض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير عن الامينة العامة لمنظمة العفو أغنيس كالامارد قولها إن “بنقل القضية … ستعيد تركيا عن علم وبإرادتها القضية إلى أيدي أولئك الذين يتحملون مسؤوليتها”.

واضاف التقرير ان ” المدعي العام التركي طالب بنقل محاكمة 26 مسؤولاً سعودياً غيابياً بعد طلب واضح من المملكة، حيث جادل في أن القضية “مطولة لأن أوامر المحكمة لا يمكن تنفيذها لأن المتهمين كانوا أجانب”.

واوضحت كالامارد ان ” النظام السعودي فشل مرارا في التعاون مع المدعي العام التركي ومن الواضح أنه لا يمكن تحقيق العدالة من قبل محكمة سعودية”.ومن المتوقع عقد الجلسة القادمة في القضية التركية يوم 7 نيسان القادم .

وكانت أحكام بالإعدام صدرت على خمسة أشخاص في قضية مقتل خاشقجي ، لكن محكمة سعودية في أيلول من عام 2020 ألغت هذه الأحكام ، بينما حكمت بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما على ثمانية متهمين لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد إجراءات قانونية سرية.