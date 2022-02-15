ترامب لزمور: لا تستسلم وابق شجاعا!

أكد غيوم بلتيير متحدث المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إريك زمور أن الأخير تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر الهاتف 40 دقيقة، وتلقى دعما كبيرا منه.

وأشار إلى أن "ترامب خاطب زمور قائلا: لا تستسلم، تمسك بمبادئك وابق شجاعا، فالمثابرة والتحمل يؤتيان ثمارهما في نهاية الحملة".

ونقل المصدر عن المرشح الفرنسي أنه كان سعيدا بالاتصال، وأن الحديث كان "دافئا"، وأن "ترامب يتابع سير حملته الرئاسية وخطاباته عبر تقنية المباشر".

من جهته، قال فريق حملة الرئيس الأمريكي السابق لزملائهم الفرنسيين: "لقد كان مدير حملة زمور المكلف بفرنسيي الخارج على اتصال بديوان ترامب وعرض عليهم تنظيم اجتماع حضوري أو عبر الهاتف، وبما أن الرحلة إلى فلوريدا كانت معقدة، اخترنا الترتيب لمحادثات هاتفية".

يذكر ان زمور وهو مرشح للرئاسة الفرنسية كان قد تحدث قبل يومين بتصريحات عنصرية ضد الاسلام والمسلمين، في محاولة منه لكسب تأييد المزيد من المتطرفين في الانتخابات المقبلة.

واستهدف زمور هذه المرة المساجد والأذان، في تصريحات على إحدى القنوات الفرنسية، حيث قال: "لا أريد أن أسمع صوت المؤذن في فرنسا ولن أسمعه إذا أصبحت رئيسًا للجمهورية".

ودافع إريك زمور عن فكرة أن فرنسا أرض وينبغي أن ترحب بالكنائس بدلا من المساجد "لأسباب ثقافية"، وفق تعبيره.

وصرح: "في فرنسا، لا أريد أن أسمع صوت المؤذن"، مؤكدا رفضه بناء مساجد كبيرة، "لبعض المسلمين، فإن المساجد العظيمة تعني غزو الأراضي الفرنسية".

وتابع: "فرنسا يجب أن تبقى في مشهد الكنائس. سأمنع الحجاب وأوقف الأذان. كما أنني سأغلق المساجد الكبرى".