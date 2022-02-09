عبارة التوحيد في علم مملكة بني سعود 

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هاشم علوي || تناقلت وسائل اعلامية خبر مفاده ان مملكة الشر السعودية تنوي ازالة عبارة التوحيد (لا اله الا الله محمد رسول الله) وان ردود افعال غاضبة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين المسعودين وان الفكرة تراجعت الى وقت اخر مناسب يكون قدتهيئ الشعب المسعود لقبولها وحذف عبارة التوحيد وتغيير العلم بمايتوافق مع رؤية الدب الداشر. من الطبيعي ان يتم ازالة عبارة التوحيد من العلم بمايتوافق مع تحولات الانحراف الذي دخلته مملكة المجون والعهر والمخدرات والسفور بعد ان تخلت عن تيارها الوهابي الذي قتل تحت لواء التوحيد مئات الالاف من المسلمين سواء بداية تأسيس نظام بني سعود الذي تأسس على التوحش والذبح تحت مسمى قتل المشركين من عشائر نجد والحجاز والحزيرة العربية بمن فيهم حجاج بيت الله الحرام. مملكة بني سعود نشرت تحت راية التوحيد الفكر الارهابي في مختلف البلدان العربية والاسلامية وارتكبت باسم الدين آلالاف المجازر ودمرت الاوطان واثارت الفتن المذهبية والطائفية تحت ذات المسمى الديني من تيارات السلف او السنة في مواجهة الشيعة ومن ذلك العدوان على الشعب اليمني تحت عنوان محاربة المد الشيعي المجوسي الصفوي الرافضي الايراني ومثله اشعلت الفتن في العراق وسوريا ولبنان. ومن هذا الفكر ومن عبائة لواء التوحيد خرج تنظيم القاعدة الارهابي وتنظيم داعش الارهابي براياته السوداء التي تحمل ذات العبارة وارتكبت تحت لواءها المجازر والجرائم والابادة الجماعية وادخلت في الدين الاسلامي ماليس فيه ويناقض الفطرة الانسانية. انتشر الفكر الوهابي الذي صدرته السعودية للعالم تحت مشاريع نشر الدين وبناء المساجد والمراكز الدعوية التي غيرت جوهر الدين واظهرته كدين قتل وسحل وتفجيرات وعنف واجرام وكل ذلك تحت لواء عبارة التوحيد التي هي منها ومنهم براء، هذا الفكر اعلن الحرب على الامة ودمرها وفتك بها ومزقها بدعم امريكي صهيوني قديم يتجلى اليوم بعد ان بدأ نظام الدب الداشر التخلي عنه وصولا الى دولة علمانية تعج بالمجون الذي بدأ بتاسيس هيئة الترفيه وتحويل فتاوى علماء البلاط التي نشرت على مدى عقود الى فتاوى تنسجم مع الانفتاح والعهد الداشر الجديد. الكذبة الكبرى ان نظام بني سعود نظام متدين اوكمايدعي وان تقلد لقب خادم الحرمين على ملوك هذا النظام المتصهين سوى التغطية على مساوئه واخضاع رقاب شعب نجد والحجاز ورهبانية ابتدعوها لانفسهم لتسويق هذا الفكر المتزاوج مع الصهيونية والماسونية ونهج السلف. ماوصلت اليه مملكة بني مردخاي ونظامها وفكرها يتطلب ثورة شعبية وتحرير المقدسات وتغيير النظام الوهابي بعد خدرهم به لعقود واليوم يلقي به الى المزبلة وبعلمائه الى المراقص والملاهي الليلية والحفلات الماجنة والصاخبة. اليوم من الضرورة بمكان ان تحذف عبارة التوحيد من علم هذا النظام المسخ المتصهين لانها تسيئ للدين الاسلامي الحنيف وتقدمه مشوها كماهونظام بني مردخاي الماسوني. للمنتقدين لهذه الرغبة بازالة عبارة التوحيد اقول دعوها فإنها مأمورة وتذكروا قوله تعالى اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها وقوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ودعوا سنة الله تسير كما اراد فلا يجوز ان يكون القتل والاجرام والارهاب تحت لواء لااله الا الله محمد رسول الله. دعوا النار تأكل نفسها ودعوهم يدمرون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. وادعوا نظام بني مردخاي الى سرعة ازالة عبارة التوحيد من العلم حتى لايكون لنا حجة عندما ندخل الحجاز فاتحين محررين للحرمين الشريفين وحتى لايقال ان مسلم يقتل مسلم متناسيا قوله تعالى وان بغت احداهما فقاتلوا التي تبغي. كانت مملكة بني مردخاي قدغيرت المناهج الدراسية وقلصت المقررات الاسلامية وحذفت ايات الجهاد والغت الايات التي تلعن اليهود ومنعت الحج ومنعت حج بيت الله وما حذف عبارة التوحيد الاتحصيل حاصل للتوجه الذي يراد لنظام بني مردخاي السير بالامة اليه. دعوهم ينتحرون باليمن فزوالهم على ايدي شعب الايمان والحكمة. وللاتباع من تيارات السلفيين العبرة ومراجعة فكرها وتوجهها لان الطوفان سيجرف الجميع واعاصير اليمن ستطال المنحرفين فكريا واخلاقيا سواء يتبعون نظام الدب الداشر ام نظام الصهيونية في ام ظبي المتصهينة. رسالة لسلفيي اليمن اذا حلق ابن عمك بليت. والعاقبة للمتقين اليمن ينتصر ... العدوان يحتضر ... الله اكبر .. الموت لامريكا ... الموت لاسرائيل... اللعنة على اليهود... النصر للاسلام.