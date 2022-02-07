ثقافة الكراهية والدجل والقتل

تناقض المواقف القطرية وحتى في الاعتقال للناشطين والصحفيين


  عبد الجبار الغراب ||   هي على المنوال المعروف لدولة قطر مرهونة في  الأوامر  وطريق النفاق الدولي  سائرون بحسب المخطط المرسوم لهم من النصارى واليهود وأمريكا في مقدمة الباب التى ترسم السياسات لأمير دوله قطر تميم بن حمد.   سبحان الله هكذا هي دولة قطر وعلى مدار تاريخها لها أجندات منفذه بحسب الإملاءات الأمريكية وما يخدم جماعات إسلامية معينة وعلى وجه الخصوص جماعه الإخوان المسلمين.  وعندما تكون لحرية الكلمة صداها الواضح والحقيقي والجوهري في قول الصدق لما يتعرض له شعب اليمن من عدوان همجي استكباري ومن ناشط اتخذ من الكلمة سلاح لهدم معول الشر والاستكبار التي يعاني منه جميع العرب والمسلمين كان للسلطات القطرية اعتقال الاخ صالح الجرموزي, هكذا هي التعسفات في الأخذ بما يحقق رضاء الصهاينة والامريكان وعلى النقيض تشاهد أسفل قناة الجزيرة القطرية وبخط مكتوب لشهور وسنوات عديدة يطالبون السلطات المصرية بإطلاق صحفي تابع لقناة الجزيرة تم القاء القبض عليه داخل مصر بحجج قالت السلطات المصرية انه خرج عن الإطار الإعلامي وتعدى حدود العمل المهني لعمل مخابراتي.  اطلقوا سراح المعتقل صالح الجرموزي يا سلطات قطر المكشوف أمرها وألاعيبها على العرب والمسلمين وان غدا لناظره لقريب يا تميم بن حمد عندما يتم قلعك بالاستبدال كما تم تنصيبك على حساب أبيك بامر تنفيذ من السيدة موزه.  اطلقوا المعتقل الاخ صالح الجرموزي.  الحرية للاخ القطري المعتقل عن أمير قطر تميم بن حمد.    الكاتب الصحفي والسياسي/ عبدالجبار الغراب- اليمن
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تناقض المواقف القطرية وحتى في الاعتقال للناشطين والصحفيين
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