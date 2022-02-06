ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الامارات تنهب موارد الطاقة في اليمن لدفع ثمن صفقات الاسلحة مع فرنسا


كشف تقرير لموقع ” فلبورد”  ان الامارات تقوم بسرقة موارد الطاقة اليمنية لدفع ثمن صفقات الأسلحة الأخيرة بمليارات الدولارات مع فرنسا ، والتي تهدف إلى تعزيز القوة الجوية لأبو ظبي وسط حربها المميتة التي تقودها السعودية ضد اليمن.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها قولها إن ” السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا التقى بعدد من زعماء القبائل المتحالفة مع الإمارات من محافظة شبوة جنوب اليمن كجزء من الجهود المبذولة لإعادة تشغيل منشأة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في المنطقة بموجب اتفاق مع أبوظبي”.

واضاف ان ” الاجتماع ركز على الإجراءات التشغيلية في منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال ، حيث تمتلك وتسيطر شركة النفط والغاز الفرنسية متعددة الجنسيات توتال انيرجي  على أكثر من 50 بالمائة من الاسهم “.

ويأتي التقرير في الوقت الذي غردت فيه وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي  على صفحتها الشخصية إن ” باريس ستعزز نظام الإمارات الصاروخي بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية الباليستية وطائرات بدون طيار ناجحة شنتها القوات المسلحة اليمنية”.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن “الاتفاقية مع أبوظبي ستشهد تنفيذ عمليات من قاعدة الظفرة الجوية التي تقدم التزود بالوقود وقدرات سطح – جو، بالتنسيق مع القوات الجوية الإماراتية لكشف واعتراض ضربات الطائرات بدون طيار أو صواريخ كروز التي تستهدف الإمارات”، مشيرة الى أن ” فرنسا تساعد الإمارات أيضا بالمراقبة الجوية باستخدام طائرات رافال المقاتلة المتمركزة في القاعدة الجوية الفرنسية في أبو ظبي”.

يذكر ان السعودية وعدد من حلفائها الإقليميين بينهم الامارات شنو و بدعم من الولايات المتحدة والقوى الأوروبية ، الحرب على اليمن في آذار من  عام   حيث 2015 خلفت الحرب مئات الآلاف من القتلى من اليمنيين وشردت ملايين آخرين. كما دمرت البنية التحتية لليمن ونشر المجاعة والأمراض المعدية هناك”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامارات تنهب موارد الطاقة في اليمن لدفع ثمن صفقات الاسلحة مع فرنسا
سوق المخدرات بالسعودية قديم..
الجنس مقابل أسرار الدولة.. قائد في البحرية الأمريكية يدلي باعترافات خطيرة
مارتن لوف: امريكا فشلت في غرب آسيا وحلفائها كالسعودية والكيان الصهيوني أصبحوا منبوذين
"تجارة الجنس في السعودية".. توجيه عاجل من النائب العام بسبب فيديو أثار ضجة في المملكة!
العشق الممنوع..!
الكشف عن وثائق تؤكد أن شركة ترامب حصلت على مزايا ضريبية عبر "الاحتيال"
إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات بأغنية "لو كل العرب زي دبي"
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا بهدم مسجد "القبة الذهبية" شرقي القدس!
قناة عبرية تكشف أسرارا عن لقاء الملك عبد الله الثاني وغانتس
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
فيسبوك