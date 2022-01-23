"تجارة الجنس في السعودية".. توجيه عاجل من النائب العام بسبب فيديو أثار ضجة في المملكة!

أثار مقطع فيديو متداول لوافد من الجنسية الباكستانية، يبدو أنه كان يجهز لامتهان تجارة الجنس في السعودية، غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى تدخلا عاجلا من السلطات المعنية.

وأمر النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على الجاني، وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وذلك بعد رصد مركز الرصد النيابي الفيديو المتداول، الذي يظهر قيام الوافد الباكستاني بإعداد وكر للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض.

وبحسب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية، تصل العقوبة إلى السجن لمدة 15 عاما، أو بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا.