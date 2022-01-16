ثقافة الكراهية والدجل والقتل

إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات بأغنية "لو كل العرب زي دبي"


سخرت الفنانة الكوميدية الإسرائيلية نوعم شوستر من التطبيع الإسرائيلي العربي، خاصة مع الإمارات، وذلك من خلال أغنية تقول إن إسرائيل حصلت على أموال العرب وأنستهم القضية الفلسطينية.

وسخرت الفنانة، من التطبيع قائلة في أغنيتها التي أدتها معظمها باللغة العربية وبثت على قناة "كان" الإسرائيلية:"في بآخر النفق ضيّ .. لو كل العرب زي دبي.. بحبوا (عم يسرائيل حي).. ما رح يرمونا بالميّ.. مفيش أحلى من عرب معهم ملايين.. ونسيوا شعب انتكب.. نسيوا فلسطين".

وجاء في أغنية الفنانة المعروفة بعدائها للاحتلال: "قالوا تبقى إسرائيل من المي للميّ.. (دبي، دبي، دبي).. أملنا دبي نكوي وعي العرب كيّ.. وزي دبي نيسوا أنه غزة حاصرنا.. لو كل العرب زي دبي".

 

وسبق أن أعربت شوستير عن تضامنها مع أهالي حي الشيخ الجراح في القدس المحتلة، وكتبت على صفحتها على تويتر: "أنا يهودية إسرائيلية وقلبي مع الشيخ جراح وأهل غزة. الحل الوحيد هو نهاية الاحتلال الوحشي".

وشوستير ناشطة في مجال الحقوق وتطالب بإنهاء الاحتلال، ولها مشاركات في المؤتمرات الدولية بهذا الخصوص.

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