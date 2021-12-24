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ثقافة الكراهية والدجل والقتل
بالفيديو .... المحرض على قتل الشيعة الكلباني من امام " في المسجد الحرام " الى راقص في موسم الرياض
وكالة انباء براثا
118
2021-12-24
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بالفيديو .... المحرض على قتل الشيعة الكلباني من امام " في المسجد الحرام " الى راقص في موسم الرياض
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بالفيديو .... الانحلال والرذيلة ينتشر في ارض نجد والحجاز عبر ما يسمى بمهرجان الرياض
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