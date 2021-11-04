ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الخارجية الأمريكية تقرر بيع صواريخ للسعودية


أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة لبيع صواريخ "جو – جو" للسعودية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

وجاء في بيان للوزارة، أن "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لـ280 صاروخ (جو-جو) من طراز (AIM-120C) في صفقة تصل قيمتها إلى 650 مليون دولار".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جمدت مطلع العام الجاري مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.

وجاءت الخطوة على خلفية تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة.

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