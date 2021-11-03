ثقافة الكراهية والدجل والقتل

"واشنطن بوست": بن سلمان يواجه انتكاسات في قضية سعد الجبري


قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يواجه "انتكاسات قانونية ودبلوماسية" يمكن أن تقوض دعواه القضائية، ضد المسؤول الأمني السابق سعد الجبري.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن "الانتكاسة الأولى تتمثل في أن قاضيا أمريكيا حكم الأسبوع الماضي بأن الجبري لا يستطيع الدفاع عن نفسه بشكل ملائم ضد تهمة الاحتيال التي رفعها ضده بن سلمان دون الكشف عن معلومات سرية حول أنشطة المخابرات الأمريكية السعودية التي كان على صلة بها".

وبينت الصحيفة أن "الانتكاسة الثانية، فتتمثل في عدم البت حتى الآن بطلب السعودية منح حصانة سيادية لولي العهد في قضية رفعها ضده الجبري يدعي فيها أن بن سلمان خطط لاختطافه وقتله"، مشيرة إلى أن "السعوديين قدموا طلب الحصانة خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أكتوبر 2020، ولم يبت فيه لغاية اليوم".

وأضافت: "الانتكاسة الثالثة دبلوماسية، وليست قانونية، وتتعلق برفض الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء بن سلمان أو الحديث معه حتى الآن"، لافتة إلى أنه "من الواضح أن تجاهل بايدن يزعج محمد بن سلمان، الذي كان يحظى بدعم قوي من ترامب".

واعتبرت الصحيفة أن "خيارات بن سلمان تتضاءل، والتسوية هي إحدى المسارات التي يمكن سلوكها، حيث يقدم الجبري دفعة مالية ويتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها في واشنطن، مقابل الحرية لولديه وصهره"، مبينة أنه "من شأن مثل هذه التسوية أن تخفف من قلق مجتمع الاستخبارات بشأن الكشف عن معلومات حساسة. ويمكن القول إن نهج التسوية هذا يمكن أن يعتبر فوزا لجميع الأطراف، إلا أن بن سلمان غير مهتم حتى الآن بهذا الخيار".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"واشنطن بوست": بن سلمان يواجه انتكاسات في قضية سعد الجبري
ثقافة السبي سيدة الموقف في نجد..!
مسؤول كبير سابق بالمخابرات السعودية : ابن سلمان يمثل خطرا على العالم
بالصورة ::: حاخام اسرائيلي في السعودية
صحيفة تكشف عن دولة عربية تستعد لإقامة علاقات مع إسرائيل
بالصورة ... الفرق بين دبي وصنعاء بمناسبة مولد الرسول الاكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
موقع سوداني يكشف عن زيارة سرية قام بها وفد عسكري رفيع المستوى من الخرطوم إلى إسرائيل
ال سعود يعدمون احد اتباع اهل البيت من بلدة العوامية بالقطيف
في تعبير عنصري جديد.. ترامب يصف المهاجرين بالقتلة وتجار المخدرات
بالصورة .... هؤلاء هم قتلة الشعوب
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطنة : مع كل صخب الاطاريح التي تملأ المواقع لتحلل وتنقد ماوصل له الانسان يأتي طرحكم في هذه السلسلة ...
الموضوع :
آداب الطعام الجزء (9) آداب ما بعد الطعام...
صباح جبر برهان عبود الزبيدي : شكوتي ضد وزارة الدفاع العراقية. خدمت في الجيش العراقي الباسل الجديد في بداية 2007 وحتى نهاية 2017 ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : نستغرب من الشعب في المملكه السكوت على الذل والهوان الذي الحقه بهم ال سعود.. فهل ياترى فضلوا ...
الموضوع :
الإعتذار في غير مكانه إذلال ومهانة وتنازل عن الكرامة
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا. مأرب ستحرر ومعها كل محافظات اليمن، لن يبقى على ظهر الارض اليمنية اي غاز او ...
الموضوع :
تحرير مأرب ومبادرات الحل في اليمن
رسول حسن نجم : فيما وعيناه من الدستور العراقي ان لايسن قانون يتعارض مع احكام الدين الاسلامي ومارأيناه في مايسمى بمهرجان ...
الموضوع :
عندما يحل البعض محل الله تعالى..!
رسول حسن نجم : الرجل من أساطين القاده المجاهدين والمنكر لجهاده كالذي يغطي الشمس بغربال... ولكن! في السياسه والاداره للدوله تكمن ...
الموضوع :
تحية لشيبة الحشد الحاج هادي العامري..
هادي محمد حسبن : عبارات الحشد الشعبي.. والمهندس و سليماني والعصائب ووو كل رموز الشيعة. وعبارات ضد أمريكا وضد السعودية والإمارات ...
الموضوع :
بعد العمل الاستفزازي التي تقوم به ضد الحشد الشعبي ادارة الفيسبوك توضح سبب حظر من ينشر عبارة الحشد الشعبي
محمد علي : احسنتم سيدنا العزيز ابو جعفر وفقك الله لكل خير وصلاح بحق الحسين 🙏 ...
الموضوع :
جنة الدنيا..وجنة الآخرة..!
رسول حسن نجم : في الاربعين سنه الاخيره التي حكم بها البعث (١٩٦٣-٢٠٠٣) كانت الدوائر الاستكباريه هي من يدير دفة الحكم ...
الموضوع :
الثورة الفرنسية وليس لوثر من أصلح أوروبا..!
امل هادي علي : ارجو ايجاد حل جذري المشكلتان نحن المدارسين للي هاجروا العراق وتركوا الخدمة دون الحصول على اي مستحاقات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك