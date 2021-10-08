ثقافة الكراهية والدجل والقتل

موقع سوداني يكشف عن زيارة سرية قام بها وفد عسكري رفيع المستوى من الخرطوم إلى إسرائيل


ذكر موقع "السوداني" يوم الجمعة أن وفدا سودانيا ضم عسكريين كبارا زار إسرائيل سرا مؤخرا.

وكشف مصدر عسكري مطلع للموقع السوداني أن زيارة الوفد العسكري الرفيع لإسرائيل كانت تحت إشراف الفريق عبد الرحيم دقلو حميدتي.

وأشار الموقع إلى أن المصادر لم تفصح عن أسباب الزيارة.

وكانت مصادر دبلوماسية سودانية قد كشفت أن السودان يستعد لتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال شهر أكتوبر الجاري في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

جدير بالذكر أن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان أعلنوا في بيان مشترك في الـ23 من أكتوبر رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وأكد البيان حينها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثوا هاتفيا "التقدم التاريخي الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة".

وينص البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة "ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية وتشجيع الشركاء الدوليين على تخفيف أعباء ديون السودان"، مضيفا أن الشعب السوداني يقرر مصيره بعد "عقود من الديكتاتورية العنيفة".

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