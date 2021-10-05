ال سعود يعدمون احد اتباع اهل البيت من بلدة العوامية بالقطيف

اقبل ‏النظام السعودي اليوم الثلاثاء ٢٠٢١/١٠/٥ على تنفيذ حكم الاعـ،ـدام بالسـ،ـيف قـ،ـتلآ بحق المعتقل الشهيد ((مسلم محمد المحسن)) من أبناء بلدة العوامية القطيف، فلم يمضي شهر واحد على تنفيذهم حكم الاعـ،ـدام بالشهيد عدنان الشرفا حتى لحق به الشهيد مسلم

الشهيد اعتقل عام ٢٠١٥ في مظاهرات القطيف ، وزارة الداخلية السعودية اعلنت اليوم عن تنفيذها حكم الاعـ،ـدام صباحآ بتهم الخروج على ولي المسلمين ومقاومة رجال الشرطة وتهم اخرى .

علمآ ان جثمانه لم يسلم الى ذويه وصادرته الدولة