في تعبير عنصري جديد.. ترامب يصف المهاجرين بالقتلة وتجار المخدرات

انتقد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب سلفه الحالي جو بايدن بشأن ازمة اللاجئين على الحدود مع المكسيك قائلا ان” بايدن حول الولايات المتحدة الى بالوعة بشرية”.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست في تقرير لها ان ” ترامب وصف الوضع في تكساس حيث يحتجز آلاف المهاجرين تحت جسر ديل ريو الدولي بأنه ازمة منتقدًا وسائل الإعلام الأمريكية السائدة بعدم الاهتمام بها تقريبًا للوضع في ديل ريو، متوقعا ان الوضع على الحدود سيصبح اكبر ازمة في تاريخ البلاد”.

واضاف أن ” عشرات الآلاف من الناس يأتون من هايتي ، والعديد منهم الآن من بلدان في أفريقيا ، وحتى الآن أكثر من أمريكا الجنوبية. لم يتم فعل أي شيء والإعلام السائد الفاسد لا يولي أي اهتمام تقريبًا لما قد يكون أكبر أزمة في تاريخ بلدنا”.

وتابع أن “القتلة وتجار المخدرات والمجرمين من جميع الأشكال والأحجام هم جزء من هذه الهجرة الجماعية ، وإذا تم إطلاق سراحهم إلى الولايات المتحدة ، فسوف تتحول البلاد سريعا الى بالوعة للبشرية “. بحسب قوله .

اوضح بالقول “يتدفق أكبر عدد من الأجانب غير الشرعيين في تاريخ بلدنا بالملايين وهم غير خاضعين للرقابة وغير خاضعين للفحص على الإطلاق ، ويمكنهم فعل ما يريدون والذهاب إلى أي مكان يريدون”.

وبين التقرير ان ” اكثر من 10 آلالاف مهاجر معظمهم من هايتي محتجزون في معسكر بائس تحت جسر في جنوب تكساس”.

يشار الى أن ” المهاجرين يتدفقون من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ العام الماضي ، بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر والصعوبات الاقتصادية العميقة في أمريكا الوسطى نتيجة التدخلات الامريكية في المنطقة “.