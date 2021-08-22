ثقافة الكراهية والدجل والقتل

إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية


 أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الأحد، بتبلور تحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية، لديه دور مهم في تغيير ملامح المنطقة.

وقال لابيد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه اليوناني نيكولاس ديندياس، والقبرصي نيكوس خريستودوليديس، إن "هذا التحالف يشمل كلا من الإمارات والبحرين والأردن ومصر وقبرص واليونان ودولاً أخرى".

وتابع لابيد، أن "هذا التحالف يلعب دورا رئيسا في التغير الذي تشهده المنطقة الآن"، واصفا إياه بـ"التحالف المعتدل والبراغماتي الذي يتسم برؤية بعيدة المدى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية
لأول مرة: مسؤول بحريني يحل ضيفا على الجيش الإسرائيلي في تل أبيب
العفو الدولية: السعودية تعود إلى القمع بعد تسلمها رئاسة مجموعة العشرين
فضيحة من العيار الثقيل: ابن زايد يتجسس على ابن سلمان!
الكشف عن لقاء ملك الأردن ورئيس وزراء الكيان الصهيوني في عمان
القضاء الفرنسي يحقق مع "أمير سعودي" بسبب 7 نساء
وكالة: إيطاليا تخفف قيود بيع الأسلحة للسعودية والإمارات
للمره الاولى في دول الخليج ..السفارتان الامريكيه والبريطانيه لدى الامارات ترفع علم القوس قزح الذي يرمز لمجتمع "للمثلينيين".
بهدف ترويج التطبيع .. فلم سينمائي سعودي صهيوني
وزير خارجية الكيان الصهيوني الغاصب يفتتح سفارة بلاده في أبوظبي
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك