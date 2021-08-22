إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الأحد، بتبلور تحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية، لديه دور مهم في تغيير ملامح المنطقة.

وقال لابيد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه اليوناني نيكولاس ديندياس، والقبرصي نيكوس خريستودوليديس، إن "هذا التحالف يشمل كلا من الإمارات والبحرين والأردن ومصر وقبرص واليونان ودولاً أخرى".

وتابع لابيد، أن "هذا التحالف يلعب دورا رئيسا في التغير الذي تشهده المنطقة الآن"، واصفا إياه بـ"التحالف المعتدل والبراغماتي الذي يتسم برؤية بعيدة المدى".