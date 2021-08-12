لأول مرة: مسؤول بحريني يحل ضيفا على الجيش الإسرائيلي في تل أبيب

أجرى نائب وزير الخارجية البحريني "عبد الله بن أحمد آل خليفة"، زيارة إلى مقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، والتقى ضابطا اسرائيليا رفيعا، في لقاء علني هو الأول من نوعه.

وبحسب بيان أصدره جيش الاحتلال، فقد استضاف لأول مرة نائب وزير الخارجية البحريني "عبد الله بن أحمد آل خليفة"، الذي التقى برئيس الهيئة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي اللواء "تل كلمان".

وتناول اللقاء "الرغبة في تعزيز العلاقات الأمنية بين كيان الاحتلال والبحرين، فيما أقيمت ندوة استراتيجية لاستعراض التحديات الإقليمية المشتركة للدولتين في المحيط".

ويوم الاثنين، قام نائب وزير الخارجية البحريني برحلة غطس برفقة المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، آلون أوشبيز، في أحد شواطئ "إسرائيل" على البحر الأبيض المتوسط.

ونشر "أوشبيز" على حسابه بـ"تويتر"، الاثنين، مقطعاً مصوراً يوثق رحلة الغطس التي قام بها مع "آل خليفة"، وعلق بقوله: "من دواعي سروري أن أذهب للغوص مع صديق.. لقد انتهزنا الفرصة النادرة لاتباع قواعد دبلوماسية تحت الماء".

وكان المسؤول البحريني وصل إلى الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي، في زيارة وصفها بـ"العمل"، وتستغرق 4 أيام.

والأحد، التقى "آل خليفة" مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ومن المقرر أن يلتقي لاحقاً مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ.

وفي اليوم نفسه، عقدت لجنة التنسيق المشترك بين البحرين و"إسرائيل" أول اجتماع لها، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وقال "آل خليفة"، في تصريح صحفي: إن "هذا الاجتماع يأتي تحضيراً لاجتماع الحوار السياسي بين وزيري خارجية البلدين".

وهذه هي ثاني زيارة يجريها "آل خليفة" لـ"إسرائيل" منذ أن وقَّعت المنامة و"تل أبيب"، في منتصف سبتمبر 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما.

ووقَّع الجانبان لاحقاً عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياحية والصحية والمصرفية والتكنولوجية والطيران.