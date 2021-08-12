ثقافة الكراهية والدجل والقتل

لأول مرة: مسؤول بحريني يحل ضيفا على الجيش الإسرائيلي في تل أبيب


أجرى نائب وزير الخارجية البحريني "عبد الله بن أحمد آل خليفة"، زيارة إلى مقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، والتقى ضابطا اسرائيليا رفيعا، في لقاء علني هو الأول من نوعه.

وبحسب بيان أصدره جيش الاحتلال، فقد استضاف لأول مرة نائب وزير الخارجية البحريني "عبد الله بن أحمد آل خليفة"، الذي التقى برئيس الهيئة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي اللواء "تل كلمان".

وتناول اللقاء "الرغبة في تعزيز العلاقات الأمنية بين كيان الاحتلال والبحرين، فيما أقيمت ندوة استراتيجية لاستعراض التحديات الإقليمية المشتركة للدولتين في المحيط".

ويوم الاثنين، قام نائب وزير الخارجية البحريني برحلة غطس برفقة المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، آلون أوشبيز، في أحد شواطئ "إسرائيل" على البحر الأبيض المتوسط.

ونشر "أوشبيز" على حسابه بـ"تويتر"، الاثنين، مقطعاً مصوراً يوثق رحلة الغطس التي قام بها مع "آل خليفة"، وعلق بقوله: "من دواعي سروري أن أذهب للغوص مع صديق.. لقد انتهزنا الفرصة النادرة لاتباع قواعد دبلوماسية تحت الماء".

وكان المسؤول البحريني وصل إلى الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي، في زيارة وصفها بـ"العمل"، وتستغرق 4 أيام.

والأحد، التقى "آل خليفة" مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ومن المقرر أن يلتقي لاحقاً مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ.

وفي اليوم نفسه، عقدت لجنة التنسيق المشترك بين البحرين و"إسرائيل" أول اجتماع لها، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وقال "آل خليفة"، في تصريح صحفي: إن "هذا الاجتماع يأتي تحضيراً لاجتماع الحوار السياسي بين وزيري خارجية البلدين".

وهذه هي ثاني زيارة يجريها "آل خليفة" لـ"إسرائيل" منذ أن وقَّعت المنامة و"تل أبيب"، في منتصف سبتمبر 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما.

ووقَّع الجانبان لاحقاً عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياحية والصحية والمصرفية والتكنولوجية والطيران.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لأول مرة: مسؤول بحريني يحل ضيفا على الجيش الإسرائيلي في تل أبيب
العفو الدولية: السعودية تعود إلى القمع بعد تسلمها رئاسة مجموعة العشرين
فضيحة من العيار الثقيل: ابن زايد يتجسس على ابن سلمان!
الكشف عن لقاء ملك الأردن ورئيس وزراء الكيان الصهيوني في عمان
القضاء الفرنسي يحقق مع "أمير سعودي" بسبب 7 نساء
وكالة: إيطاليا تخفف قيود بيع الأسلحة للسعودية والإمارات
للمره الاولى في دول الخليج ..السفارتان الامريكيه والبريطانيه لدى الامارات ترفع علم القوس قزح الذي يرمز لمجتمع "للمثلينيين".
بهدف ترويج التطبيع .. فلم سينمائي سعودي صهيوني
وزير خارجية الكيان الصهيوني الغاصب يفتتح سفارة بلاده في أبوظبي
\"رايتس ووتش\" تتهم دولة خليجية بـ\"استهداف تعسفي\" لوافدين باكستانييين لانهم شيعة
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك