الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
للمره الاولى في دول الخليج ..السفارتان الامريكيه والبريطانيه لدى الامارات ترفع علم القوس قزح الذي يرمز لمجتمع "للمثلينيين".
وكالة انباء براثا
73
2021-07-02
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
للمره الاولى في دول الخليج ..السفارتان الامريكيه والبريطانيه لدى الامارات ترفع علم القوس قزح الذي يرمز لمجتمع "للمثلينيين".
بهدف ترويج التطبيع .. فلم سينمائي سعودي صهيوني
وزير خارجية الكيان الصهيوني الغاصب يفتتح سفارة بلاده في أبوظبي
\"رايتس ووتش\" تتهم دولة خليجية بـ\"استهداف تعسفي\" لوافدين باكستانييين لانهم شيعة
وسائل تعذيب مروعة في سجون النظام السعودي.. وهذا ما كُشف عنه
صراع قيادي خفي تخوضه الإمارات ضد السعودية
رئيس الوزراء الصهيوني الجديد: قتلت الكثير من العرب في حياتي ولامشكلة لدي في ذلك
مسؤول سابق بالموساد الاسرائيلي يكشف مدى العلاقة الوثيقة بين البارزاني واسرائيل
الغارديان : الامارات تسرق جزيرة قبال سواحل اليمن لبناء قاعدة جوية سرية
بالصورة .... ال سعود المجرمين هدموا قبور ال البيت عليهم السلام تحت زعم حرمة زيارة القبور بينما يزورون قبر احد رؤساء امريكا
الاكثر مشاهدة في (
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
)
72 ساعة
وزير خارجية الكيان الصهيوني الغاصب يفتتح سفارة بلاده في أبوظبي
197
بهدف ترويج التطبيع .. فلم سينمائي سعودي صهيوني
181
للمره الاولى في دول الخليج ..السفارتان الامريكيه والبريطانيه لدى الامارات ترفع علم القوس قزح الذي يرمز لمجتمع "للمثلينيين".
74
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1724.14
الجنيه المصري
93.02
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
400
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
1.16
دولار امريكي
1449.28
ريال يمني
5.83
التعليقات
ابو نور اللامي
: والله وطني وشريف وتبا للعملاء الذين ارخصوا شرفهم لاعداء العراق والرحمه لشهداءنا المدافعون عن الوطن ...
الموضوع
:
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
ماجد خليفه العتبي
: ان امريكا عندما تقف ضد اي شخص وتحاول تسقيطه فاعلم انه على حق ... رحم الله الشهداء ...
الموضوع
:
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
عمران جبر
: عادل عبد المهدي شريف ونزيه ويمتلك سياسة اقتصادية بس أمريكا ما عجبها وحركت كلابها عليه وخلو الكاظمي ...
الموضوع
:
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
رضا الحسين
: الرجل الوحيد. الذي كشف وبشكل علني.المؤامرات الامريكيه.. من دون خوف اوتردد او تمسك بالكرسي.. ...
الموضوع
:
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
حسين البصراوي
: لولامشروعك وعزيمتك اتجاة ألحشد المقدس للحصول على حقوقة ودمجهم للقوات المسلحه لبقا ليومناهذايعاني ولم يحصل على حقوق ...
الموضوع
:
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
الفتى الأنيق
: راد يشتغل بس الجوكرية وكفو ضده همه والعملاء ...
الموضوع
:
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
وليد الساعدي
: رجل وطني وهذه حقيقة لاغبار عليها ومن حاربه اضافة الى الاحتلال الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد مع ...
الموضوع
:
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
مازن عبد الغني محمد مهدي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننسال الله العزيز القدير بحق الامام الحسين الشهيد عليه افضل الصلاة والسلام ...
الموضوع
:
السيد نصرالله: سياسات أمريكا قائمة على نشر الفتنة والفوضى في بلادنا
زيد مغير
: أن شاء الله يتوحد البلدين تحت لواء اتحاد الجمهوريات الإسلامية لتكون دولة عظمى مكتفية ذاتيا لما لدى ...
الموضوع
:
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
زيد مغير
: من أجل سيادة يجب أن يكون حاكم العراق شريف يبدأ باعدام المج،مين الذين في السجون . ويجب ...
الموضوع
:
ثنائية الحشد والمقاومة..الردع التكتيكي
فيسبوك