وزير خارجية الكيان الصهيوني الغاصب يفتتح سفارة بلاده في أبوظبي

افتتح وزير خارجية الكيان الصهيوني الغاصب يائير لابيد سفارة بلاده في أبوظبي، اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية نورة الكعبي.

ووصل لابيد، إلى أبوظبي، في وقت سابق من اليوم، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي لدولة الإمارات.

وكان في استقبال لابيد في مطار أبوظبي، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، خليفة شاهين المري.

ومن المقرر أن يفتتح لابيد كذلك القنصلية العامة ل‍إسرائيل في دبي، كما سيوقع اتفاقًا للتعاون الاقتصادي خلال الزيارة التي تستغرق يومين.