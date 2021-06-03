ثقافة الكراهية والدجل والقتل

رئيس الوزراء الصهيوني الجديد: قتلت الكثير من العرب في حياتي ولامشكلة لدي في ذلك


اكد تقرير لموقع سكوب الامريكي، الخميس، ان رئيس الوزراء الصهيوني الجديد نفتالي بينيت لا يقل عنصرية عن نتنياهو.

وذكر التقرير ان ” نتنياهو كان سيء السمعة لتصريحاته العنصرية والعرقية والتي تحض على الكراهية والقتل ، مثل يجب علينا ان نضرب الفلسطينيين بشكل لايطاق لانهم يمثلون تهديدا وجوديا للكيان الصهيوني ، واسرائيل دولة ليست لجميع المواطنين ” فهومحق لانها دولة فصل عنصري قامت على القتل وسلب ممتلكات واراضي الشعب الفلسطيني .

واضاف ان ” رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت لايختلف عن نتنياهوفهو من الحزب اليميني الذي جاء منه سلفه وهو رجل عنصري تماما ولا يدعم حتى حل الدولتين للفلسطينيين وحزبه السياسي يرى الفلسطينيين – جميع الفلسطينيين – على أنهم أعداء”.

ونقل عن بينيت انه ” كان مدافعا عن قتل الاسرى من الفلسطينيين حيث قال في احدى الجلسات العسكرية ” لقد قتلت الكثير من العرب في حياتي وليس لدي مشكلة في ذلك”.

واوضح التقرير ان ” المنصب الثاني على قائمة حزب اليمين هي الصهيونية ايليت شاكيد التي تدعو دائما الى ابادة الفلسطينيين ونشرت على موقع فيسبوك تقول “الشعب الفلسطيني كله هو العدو” ، مبررة عمليات القتل  “بما في ذلك كبار السن والنساء والمدن والقرى  والممتلكات والبنية التحية ، حتى انها دعت  إلى ذبح الأمهات الفلسطينيات اللواتي يلدن “ثعابين صغيرة”. بحسب تعبيرها العنصري .

وبين التقرير ان ” اي بلد يحترم نفسه يجب ان يضع هذين العنصريين في السجن بسبب التحريض على الكراهية العنصرية والعنف ضد الفلسطينيين وليس منحهما قيادة الحكومة الجديدة للكيان الصهيوني”.

واشار الى ان ” انتخاب شخصين متطرفين مثل نفتالي بينيت وايليت شاكيد على رأس الحكومة الصهيونية الجديدة خلفا لنتنياهو يعني ان الفلسطينيين لن يحصلوا ابدا على اية حقوق  بعد 73 عامًا من العنصرية والفصل العنصري والوحشية الجامحة ضد الشعب الفلسطيني “.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء الصهيوني الجديد: قتلت الكثير من العرب في حياتي ولامشكلة لدي في ذلك
مسؤول سابق بالموساد الاسرائيلي يكشف مدى العلاقة الوثيقة بين البارزاني واسرائيل
الغارديان : الامارات تسرق جزيرة قبال سواحل اليمن لبناء قاعدة جوية سرية
بالصورة .... ال سعود المجرمين هدموا قبور ال البيت عليهم السلام تحت زعم حرمة زيارة القبور بينما يزورون قبر احد رؤساء امريكا
انه العهر السياسي الدولي .... بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
حراك في مجلس النواب الأميركي لمنع بيع الاسلحة للكيان الصهيوني
الغارديان: دول التطبيع دعمت هاشتاغ “فلسطين ليست قضيتي” لضمان علاقتها مع الاحتلال
الإدارة الأمريكية توافق على تزويد إسرائيل بقنابل وذخيرة هجومية بقيمة 735 مليون دولار
العميل المرتزق ضاحي خلفان : على العرب القضاء على حماس
صور صادمة للجنود الاسرائيليين في المواجهات مع المقاومة الفلسطينية
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
أسامه غالب حسين : سلامتك يااا سيد المقاومه الأسلاميه ... الله العلي العظيم يحفظكم و يدفع عنكم كل وباء و كل ...
الموضوع :
"حزب الله" يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية
أسامه غالب حسين : سرسريه ...
الموضوع :
بالفيديو .... حرامي يفضح حرامي ..... فائق الشيخ علي : سعد البزاز تموله اربع دول
علي العراقي : ماشاءالله ولا اله الا الله .. افحمتنا بمنطقك الرائع الذكي ولساك المعسول .. احسست انني في فيلم ...
الموضوع :
أكاذيب مرضعة النبي ونذر الذبح..نبي طاهر من عائلة نجسة..!
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
فيسبوك