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ثقافة الكراهية والدجل والقتل
مسؤول سابق بالموساد الاسرائيلي يكشف مدى العلاقة الوثيقة بين البارزاني واسرائيل
وكالة انباء براثا
90
2021-05-28
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مسؤول سابق بالموساد الاسرائيلي يكشف مدى العلاقة الوثيقة بين البارزاني واسرائيل
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