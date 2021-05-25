الغارديان : الامارات تسرق جزيرة قبال سواحل اليمن لبناء قاعدة جوية سرية

أفاد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، الثلاثاء، بأن الامارات تبني مدرجا وقاعدة سرية في جزيرة مايون البركانية قبالة سواحل اليمن في واحدة من اهم نقاط الاختناق البحرية المهمة في العالم لشحنات الطاقة والشحن التجاري بالقرب من مضيق باب المندب .

وذكر التقرير انه ” في حين لم تدعي أي دولة وجود قاعدة جوية لجزيرة مايون في مضيق باب المندب ، فإن حركة الشحن المرتبطة بمحاولة سابقة لبناء مدرج ضخم عبر الجزيرة الممتدة 5.6 كيلومترات منذ سنوات تعود إلى الإمارات ، فيما كشف مسؤولون في الحكومة اليمنية الموالية للسعودية إن الإماراتيين يقفون وراء هذا الجهد الأخير أيضًا ، على الرغم من أن الإمارات أعلنت في عام 2019 أنها انسحبت من الحملة العسكرية العدوانية بقيادة السعودية في اليمن”.

من جانبه قال جيريمي بيني ، محرر شؤون الشرق الأوسط في شركة جينيس للاستخبارات مفتوحة المصدر ، الذي تابع أعمال البناء في مايون لسنوات: “يبدو أن هذا هدف استراتيجي طويل المدى لتأسيس وجود دائم نسبيًا للامارات في ذلك المضيق الحيوي”.

واوضح التقرير ان ” المدرج في جزيرة مايون يسمح لمن يسيطر عليه بإبراز قوته في المضيق وشن غارات جوية بسهولة على البر الرئيسي لليمن ، الذي هزته حرب دامية استمرت سنوات. كما أنها توفر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق إفريقيا القريب”.

واظهرت صور الاقمار الصناعية أن مركبات البناء تقوم ببناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر في الحادي عشر من نيسان الماضيو بحلول 18 ايار ، بدا هذا العمل مكتملاً ،حيث تم تشييد ثلاثة حظائر للطائرات على جنوب المدرج مباشرةً”.

وبين التقرير انه ” ووفقا لمسؤولين عسكرين تحدثوا شريطة عدم الكشف هويتهم فان الامارات نقلت نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى جزيرة مايون في الأسابيع الأخيرة مع ان ارض الجزيرة تعود الى اليمن وفقا للقانون الدولي”.

واشار التقرير ان ” المسؤولين الإماراتيين في أبوظبي وسفارة الإمارات في واشنطن رفضوا الرد على طلبات للتعليق، فيما امتنعت شركة ( ايكو ان كارغو شيبنغ) عن التعليق ، لكن يبدو ان القرار الواضح للإماراتيين يأتي باستئناف بناء القاعدة الجوية بعد أن فككت الإمارات أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق إفريقيا كنقطة انطلاق لحملتها في اليمن”.