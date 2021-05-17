ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الإدارة الأمريكية توافق على تزويد إسرائيل بقنابل وذخيرة هجومية بقيمة 735 مليون دولار


كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض وافق على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافقت، بالرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار.

ووفقا للمصادر ذاتها تم إخطار الكونغرس الأمريكي رسميا بالصفقة في 5 مايو، أي قبل ايام قليلة من بدء القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

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الإدارة الأمريكية توافق على تزويد إسرائيل بقنابل وذخيرة هجومية بقيمة 735 مليون دولار
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