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ثقافة الكراهية والدجل والقتل

العميل المرتزق ضاحي خلفان : على العرب القضاء على حماس


شن نائب رئيس شرطة دبي، العميل المرتزق ضاحي خلفان، هجوما حادا على حركة "حماس" الفلسطينية، داعيا العرب إلى "القضاء عليها".

وذكر خلفان، في سلسلة تغريدات نشرها أمس الجمعة على حسابه في "تويتر" أن "إسرائيل هي التي زرعت حماس في قلب منظمة التحرير، لتجعلها المشكلة لحل القضية الفلسطينية"، مؤكدا: "إذا قضت إسرائيل على حماس فقد قضت على نفسها".

ورجح نائب قائد شرطة دبي أن إسرائيل تحتاج إلى "حماس" كي "تدفع عنها تهم العالم الموجهة إليها بالعنصرية"، وتابع: "لو قضت إسرائيل على حماس لقضت على المبرر بعدم قيام الدولة الفلسطينية (على مسؤوليتي)".

ورجح أن قيادات "حماس" الذين قتلتهم إسرائيل خلال الجولة الحالية من التصعيد العسكري حول غزة هم "غلابا مخدوعون"، مضيفا: "أما القادة في حماس، المصنوعين إسرائيليا، فهم يبقون باستمرار".

ورجح خلفان وقوف جماعة "الإخوان المسلمين" وراء "حماس" أيضا، واصفا الجماعة في الوقت نفسه بأنها "خيار إيراني وخيار إسرائيلي"، وتابع: "فعلى العرب القضاء على حماس".

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