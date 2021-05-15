ثقافة الكراهية والدجل والقتل

صور صادمة للجنود الاسرائيليين في المواجهات مع المقاومة الفلسطينية


🟢وكالة أنباء الانتظار🟢

لسنوات والإعلام العربي(الذي هو في غالبه يتبع للإعلام الصهيوني) يمارس عملية التضليل ويروّج لكذبة الجندي الاسرائيلي لا يُقهَر. تعالوا معاً لنعرف ماذا أخبرنا القرآن الكريم عن اليهود

 اليهود تكاد قلوبهم تنقلع خوفا ورعباً من المؤمنين إذا عقد المؤمنون العزم لمحاربتهم:point_down::point_down:

 ﴿لَأَنتُم أَشَدُّ رَهبَةً في صُدورِهِم مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُم قَومٌ لا يَفقَهونَ﴾

[الحشر: ١٣]

﴿…وَقَذَفَ في قُلوبِهِمُ الرُّعبَ يُخرِبونَ بُيوتَهُم بِأَيديهِم وَأَيدِي المُؤمِنينَ فَاعتَبِروا يا أُولِي الأَبصارِ﴾ [الحشر: ٢]

اليهود لا يواجهون المؤمنين مواجهة مباشرة بل من خلف الجُدُر وفي مناطق محصَّنة (كالقبة الحديدية وغيرها) 

﴿لا يُقاتِلونَكُم جَميعًا إِلّا في قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَو مِن وَراءِ جُدُرٍ بَأسُهُم بَينَهُم شَديدٌ تَحسَبُهُم جَميعًا وَقُلوبُهُم شَتّى ذلِكَ بِأَنَّهُم قَومٌ لا يَعقِلونَ﴾[الحشر: ١٤]

من سمات اليهود الجبن والفرار من المواجهة:

﴿لَن يَضُرّوكُم إِلّا أَذًى وَإِن يُقاتِلوكُم يُوَلّوكُمُ الأَدبارَ ثُمَّ لا يُنصَرونَ﴾ [آل عمران: ١١١]

 اليهود والنصارى لن يرضوا عنا أبداً حتى نتّبع ملّتهم و(لن) تفيد الاستحالة ﴿وَلَن تَرضى عَنكَ اليَهودُ وَلَا النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم قُل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهُدى وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهواءَهُم بَعدَ الَّذي جاءَكَ مِنَ العِلمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصيرٍ﴾[البقرة: ١٢٠]

تحذير إلهي وااااضح

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَتَّخِذُوا اليَهودَ وَالنَّصارى أَولِياءَ بَعضُهُم أَولِياءُ بَعضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم فَإِنَّهُ مِنهُم إِنَّ اللَّهَ لا يَهدِي القَومَ الظّالِمينَ﴾[المائدة: ٥١]

 اليهود فئة جبانة وضعيفة وعاجزة ويعشقون الحياة :﴿وَلَتَجِدَنَّهُم أَحرَصَ النّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذينَ أَشرَكوا يَوَدُّ أَحَدُهُم لَو يُعَمَّرُ أَلفَ سَنَةٍ وَما هُوَ بِمُزَحزِحِهِ مِنَ العَذابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصيرٌ بِما يَعمَلونَ﴾[البقرة: ٩٦]

اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين

 ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا اليَهودَ وَالَّذينَ أَشرَكوا وَلَتَجِدَنَّ أَقرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ قالوا إِنّا نَصارى ذلِكَ بِأَنَّ مِنهُم قِسّيسينَ وَرُهبانًا وَأَنَّهُم لا يَستَكبِرونَ﴾

[المائدة: ٨٢]

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