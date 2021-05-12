ثقافة الكراهية والدجل والقتل

تضرر العديد من مدارس غزة جراء القصف الاسرائيلي الاجرامي


اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الاربعاء، تضرر عدد من المدارس التابعة للحكومة والقطاع الخاص ووكالة الغوث جراء القصف الإسرائيلي على المدنيين والمؤسسات والمنشآت المدنية في القطاع.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "ومن خلال متابعة لجان الطوارئ حتى ظهر أمس الثلاثاء، فقد تم إحصاء تضرر 5 مدارس حكومية، إضافة إلى قصف مجمع مدارس الصلاح الإسلامية الخاصة والذي أدى لتدمير عدد من الغرف الصفية ومختبر حاسوب ومكتبة وغرفة للدعم الصفي، كما تسبب القصف بتضرر عدد من مدارس وكالة الغوث الدولية".

واوضحت الوزارة أن "هناك أضرارا عديدة في المدارس من حيث سقوط القذائف والشظايا في الساحات والصفوف، وتحطيم النوافذ الزجاجية والأبواب وحدوث تصدعات وشقوق في الجدران".

وأعربت الوزارة عن "استنكارها الشديد لهذا القصف الذي طال أبناء القطاع واستهدف مختلف المجالات ومنها الأطفال وطلبة المدارس والمباني المدرسية وذلك في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية".

ودعت الوزارة "منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والمؤسسات العالمية المهتمة بالتعليم لاستنكار جرائم الاحتلال والعمل على إيقافها، ووضع الكيان الصهيوني أمام طائلة المساءلة القانونية بهدف لجم قادته وإلزامهم احترام الشرائع والاتفاقيات الموقعة والانصياع لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على حق الحياة والتعليم للأطفال وقدسية المدارس والمؤسسات التعليمية".

وأفادت وكالة "معا" بأن "جيش العدو الإسرائيلي استهدف مساء أمس مجموعة من الأطفال نتج عن ذلك مقتل 9 منهم، من بينهم 3 طلاب من مدرسة أسامة بن زيد الثانوية بمديرية تعليم شمال غزة".

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تضرر العديد من مدارس غزة جراء القصف الاسرائيلي الاجرامي
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