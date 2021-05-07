شاهد بالصور.. نيجيريا تطلق النار على مشاركين في مسيرات يوم القدس العالمي

أطلق الجيش النيجيرى النار على المدنيين المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة النيجيرية أبودجا، ما أدى إلى إصابة العشرات، فيما اعتقلت عناصر الجيش عددا من المشاركين في المسيرة، وذلك في سياق خطة موحدة لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفرضت السلطات حظر تجول وإغلاق الطرق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فيما شهدت أكبر مدن نيجيريا تواجدا مكثفا للشرطة، بعدأن فتح جنود من الجيش النيجيري النار على المشاركين فى مسيرات يوم القدس العالمي، الذي دعا لاحيائه الامام الخميني الراحل (قدس الله سره الشريف)، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأطلق المشاركون الهتافات ورفعوا الصور والأعلام تضامنا مع الشعب الفلسطيني؛ وجددوا التأكيد بأن القدس للمسلمين وليست للصهيانة.

وطالب المشاركون السلطات النيجيرية بالافراج عن زعيم الحركة الاسلامية الشيخ الزكزاكي المعتقل منذ سنوات بسبب مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية.