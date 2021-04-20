نجل المفكر والباحث السعودي المعتقل حسن المالكي : النيابة العامة تطالب باعدام والدي تعظيرا

كشف ابو بكر حسن المالكي نجل المفكر والباحث السعودي المعتقل حسن بن فرحان المالكي ان النيابة العامة السعودي تطالب باعدام والده تعزيرا

وقال ابو بكر في تغريدة له على تويتر ان النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام والدي تعزيراً.

يشهد الله لم يكن متشدد ولم يكن يوماً داعياً إلى تكفير الناس واضاف ان النيابة طالبت ايضا بمصادرة بحوثه بسبب افكاره النقدية العلمية واراءه السليمة

يذكر ان الباحث المعتقل حسن بن فرحان المالكي يعتبر رجل دين معتدل ووسطي ويعرفه الجميع

وكما هو متوقع فان ال سعود انفجروا غضبا على هذا الرجل الصادق والشجاع بسبب حبه لاهل البيت والدفاع عنهم و كل ذنبه ما حمله من حب ومودة لاهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين