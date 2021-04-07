نيويورك تايمز: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة باستهدافها السفينة الإيرانية "ساويز"

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها استهدفت السفينة الإيرانية "ساويز" وأن ذلك كان انتقاما لضربات إيرانية سابقة لسفن إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن قواتها قصفت السفينة مساء أمس الثلاثاء، مضيفا أن الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه رد انتقامي على الضربات الإيرانية السابقة، التي استهدفت السفن الإسرائيلية.

وفي وقت سابق أكدت وكالة "تسنيم" المقربة من الحكومة الإيرانية، تعرض سفينة إيرانية لهجوم في مياه البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تحددها أن سفينة "إيران ساويز" تم استهدافها في مياه البحر الأحمر بألغام بحرية ألصقت بهيكلها.