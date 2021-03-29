ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الإمارات تهنئ الكيان الإسرائيلي بعيد الفصح


هنأت الإمارات، اليوم الأحد، الكيان الإسرائيلي، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، بموجب اتفاق إشهار التطبيع الثنائي الذي أعلن العام الماضي.

وقالت السفارة الإماراتية لدى كيان الاحتلال في "تويتر": "الإمارات العربية المتحدة تتمنى لكم عيد فصح سعيد".

هذا واحتفلت سفارة الكيان الإسرائيلي في الإمارات بأول عيد فصح يهودي في أبوظبي بعد التطبيع.

والإمارات لديها جالية يهودية صغيرة ولكنها متنامية ، ويقدر عددهم بنحو 3000 شخص بحسب وسائل إعلام عبرية.

ووصل السفير الإسرائيلي إلى الإمارات في كانون الثاني (يناير) لشغل منصب مبعوث "إسرائيل" الأول إلى الدولة بعد اتفاق إشهار التطبيع.

وصرح السفير الإسرائيلي مؤخرا بأن “الإمارات منفتحة على سوق ضخم لإسرائيل وهناك مزايا هائلة للتجارة الإسرائيلية”.

ووقعت "إسرائيل" والإمارات اتفاقية إشهار تطبيع بوساطة أمريكية في البيت الأبيض في 15 أيلول/سبتمبر 2021.

ومؤخرا كشفت مصادر موثوقة لـ”إمارات ليكس” عن تعليمات أصدرها النظام الحاكم في الإمارات بإقامة عشرات المعابد لإرضاء اليهود.

وذكرت المصادر أن أبوظبي تسعى لزيادة عدد أفراد الجالية اليهودية في الإمارات وتخصيص أماكن عبادة لهم في كافة مناطق الدولية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإمارات تهنئ الكيان الإسرائيلي بعيد الفصح
اختفاء ابنة صحفي معارض لـ 'آل سعود'
تعرض ناشط سعودي لتعذيب وحشي وسط مخاوف من محاكمته
محققة بالأمم المتحدة تتهم مسؤولا سعوديا كبيرا بتهديدها
إسرائيل تقول إن قطر والسعودية وسلطنة عمان من الدول القريبة للتطبيع
السعودية تستحدث طريقة جديدة لمعاقبة المعتقلين السياسيين
نتنياهو يلغي زيارته الى الامارات للمرة الرابعة ومصادر مقربة تكشف السبب
هيئة إسرائيلية: نتنياهو قد يلتقي بن سلمان غداً في الإمارات
اعتراف إماراتي بوجود قصور كبير في ملف الحريات
تركي الفيصل ينشر الغسيل السعودي الوسخ في الجزائر
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك