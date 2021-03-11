ثقافة الكراهية والدجل والقتل

نتنياهو يلغي زيارته الى الامارات للمرة الرابعة ومصادر مقربة تكشف السبب


أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى الزيارة التي كان من المتوقع أن يقوم بها اليوم إلى دولة الإمارات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصدر سياسي تأكيده إلغاء الزيارة، بزعم تعرض زوجة نتنياهو لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى .

فيما اشارت مصادر مقربة، الى ان سبب الغاء الزيارة جاء على خلفية رفض السلطات الأردنية، قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، مرور رحلة نتنياهو إلى الإمارات عبر أجوائها، مما كان سيؤدي إلى زيادة مدة الرحلة بأكثر من 2.5 ساعة.

وبينت المصادر إلى أن "قرار عمان هذا جاء في ظل إلغاء زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله إلى الحرم القدسي، بعد نشوب خلاف بين الطرفين حول الترتيبات الأمنية".

وحسب تقارير صحفية إسرائيلية وغربية، فقد كان من المقرر أن يلتقي نتنياهو اليوم في الإمارات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وذلك ضمن أول زيارة خارجية له منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الطرفين في ايلول الماضي.

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