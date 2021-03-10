هيئة إسرائيلية: نتنياهو قد يلتقي بن سلمان غداً في الإمارات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ربما يلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارة متوقعة للإمارات غداً.

وكان موقع "والا" الإسرائيلي قد قال إن بنيامين نتنياهو يرغب بإجراء زيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست في الـ23 من شهر مارس الحالي.

وذكر الموقع أن "زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين قبل الانتخابات من المتوقع أن تكون أهم حدث مركزي في حملته الانتخابية"، مشيرا إلى أن "مسؤولين إماراتيين عبروا خلال الأسابيع الماضية عن مخاوف من أن زيارة من هذا القبيل ستعتبر تدخلا بالانتخابات الإسرائيلية".