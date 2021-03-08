ثقافة الكراهية والدجل والقتل

اعتراف إماراتي بوجود قصور كبير في ملف الحريات


أقر الأكاديمي الإماراتي "عبد الخالق عبد الله"، بوجود تقصير كبير في ملف الحريات من قبل حكومة بلاده.

وغرّد عبد الله: "لدينا كما لدى غيرنا قصور في مجال حقوق الإنسان، ولدينا قصور كبير في ملف الحريات".

وتابع: "علينا معالجة هذا الملف وذاك القصور بإرادة وطنية استباقية خالصة وجريئة، بدلا من القيام بذلك بضغوط دولية وتدخلات خارجية، وابتزاز سياسي انتهازي ازدادت وتيرته مؤخرا".

اعتراف إماراتي بوجود قصور كبير في ملف الحريات

وجاءت تغريدة عبد الخالق عبد الله بعد إطلاق سراح السلطات السعودية ناشطين كانت تعتقلهم، بعضهم من حملة الجنسية الأمريكية، وآخرون أخذت قضاياهم صدى واسعا.

وأفرجت السعودية عن هؤلاء المعتقلين بعد ضغوطات أمريكية كبيرة، من قبل الرئيس جو بايدن وأعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ.

وتعتقل الإمارات العشرات من الحقوقيين والدعاة والسياسيين على خلفيات تتعلق بنشاطهم الداعي إلى الإصلاح.

وتفاعل ناشطون مع تغريدة الأكاديمي الإماراتي، حيث رأى البعض أن ما يحدث في الإمارات هو "جرائم ضد حقوق الإنسان" وليس مجرد "قصور"، مضيفين أن تغريدة الأكاديمي الإماراتي قد تشير إلى تغيرات إيجابية استجابة للضغوطات الأمريكية.

اعتراف إماراتي بوجود قصور كبير في ملف الحريات

اعتراف إماراتي بوجود قصور كبير في ملف الحريات

اعتراف إماراتي بوجود قصور كبير في ملف الحريات

اعتراف إماراتي بوجود قصور كبير في ملف الحريات

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعتراف إماراتي بوجود قصور كبير في ملف الحريات
تركي الفيصل ينشر الغسيل السعودي الوسخ في الجزائر
مطالبات بريطانية تطالب الإمارات بالإفراج عن معتقلين انتهت محكوميّاتهم
الأمم المتحدة تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي دليل على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة
صحيفة: مسؤولون إسرائيليون كبار مهددون بالاعتقال في إطار تحقيق الجنائية الدولية
السفير الإماراتي الأول لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي محمد محمود آل خاجة يقدم أوراق اعتماده للرئيس رؤوفين ريفلين
اليهود وعلاقتهم بالمال
محققة الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي تدعو واشنطن إلى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي
تقرير المخابرات الامريكية: ولي العهد السعودي اجاز خطف او قتل خاشقجي
تقرير: بن سلمان استثمر 3.3 مليار دولار في هوايته المفضلة.. ألعاب الفيديو!
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك