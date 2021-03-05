ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الأمم المتحدة تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي دليل على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة


أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها لم تتلق حتى الآن أي إثبات من حكومة الإمارات العربية المتحدة على أن الشيخة لطيفة، بنت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على قيد الحياة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد طلبت من الإمارات دليلا على أن ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تزال على قيد الحياة. ولكن ردا على سؤال حول ما إذا تم تقديم الدليل على ذلك، قال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، للصحافيين "لا، لم يحصل ذلك بعد".

وتصدر اسم الشيخ لطيفة عناوين وسائل الإعلام في عام 2018 بعد نشرها شريط فيديو، سلمته مسبقا إلى صديقاتها، أكدت فيه أنها تنوي الهروب من دبي، وطلبت نشر هذا التسجيل في حال فشل هذه المحاولة.

ونشرت "بي بي سي" مؤخرا مقطع فيديو جديدا قالت فيه الشيخة لطيفة (35 عاما) إنها لا تزال محتجزة كرهينة في فيلا منذ توقيفها لدى محاولتها الهروب للخارج.

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