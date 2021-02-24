ثقافة الكراهية والدجل والقتل

تلفزيون "إسرائيل" اتصالات مكثفة بين الرياض وتل أبيب لتهدئة غضب الرئيس الأميركي ضد السعودية


قال التلفزيون الاسرائيلي اليوم ان السعودية فتحت اتصالات مكثفة مع اسرائيل لتهدئة غضب الرئيس الامريكي بايدن ضد السعودية 

واوضح التلفزيون ان هناك اتصالات مكثفة بين الرياض وتل ابيب لتهدئة غضب الرئيس بايدن ضد السعودية والاخص ضد محمد بن سلمان الذي رفضت ادارة بايدن التعامل معه واتهامه بقتل الصحفي السعودي خاشقجي فضلا عن ارتكابه جرائم في اليمن راح ضحيتها الالاف من النساء والاطفال 

واكد التلفزيون الاسرائيلي ان حكام السعودية فتحوا خطوط الاتصال مع تل أبيب لتشكيل تحالف ثنائي في وجه بايدن

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تلفزيون "إسرائيل" اتصالات مكثفة بين الرياض وتل أبيب لتهدئة غضب الرئيس الأميركي ضد السعودية
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