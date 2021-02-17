ثقافة الكراهية والدجل والقتل

أكاديمي إماراتي بارز يدعو إلى محاكمة محمد بن راشد


دعا أكاديمي إماراتي بارز إلى محاكمة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس وزرائها وحاكم دبي "محمد بن راشد آل مكتوم".

وقال الأكاديمي "يوسف خليفة اليوسف" إن بن راشد حول الإمارات إلى أرض للمرتزقة وقضى على هيبة وسلطة المواطنين.

وكتب اليوسف على حسابه في تويتر “لو لم تكن هناك جريمة لمحمد بن راشد إلا جريمة تحويل الأمارات الى أرض للمرتزقة والقضاء على اهم مكونات الدولة العصرية أي الحفاظ على هيبة وسلطة المواطنين الذين تربطهم ثقافة واحدة وتاريخ مشترك لكانت هذه الجريمة كافية لمحاكمته بتهمة الخيانة للوطن”.

أكاديمي إماراتي بارز يدعو إلى محاكمة محمد بن راشد

ورد مغرد متسائلا على اليوسف “هل الشعب الاماراتي في دبي في غالبه راضي بتحويل دبي إلى مدينة دعاره”.

ليجيب اليوسف “هل الشعوب العربية بما فيها شعب الأمارات قد تمت استشارتهم من قبل هؤلاء الزعران الذين يتسلطون على قرارات وثروات هذه الشعوب؟ التساؤل هو يحمل إجابة ضمنية لواقعنا من غير تبرير لمواقف هذه الشعوب السلبية فهي كذلك مدانة”.

أكاديمي إماراتي بارز يدعو إلى محاكمة محمد بن راشد

وينتهج النظام الحاكم في دولة الإمارات إغراق الدولة بالمرتزقة في مختلف المناصب بهدف إخضاع الشعب الإماراتي ليجد أبنائه نفسه خلال سنوات غربا في داخل وطنهم.

ويتورط ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ومحمد بن راشد بنهب مليارات الإمارات والبعث بمؤسسات الدولة واستيراد المرتزقة فيما سيكتشف أبناء الأمارات يوما أن هذه العصابة لم تخدم الا نفسها وسيجدون أنفسهم خلال سنوات انهم غرباء.

ويؤكد مراقبون أنه عندما تؤدي سياسات النظام الإماراتي إلى تحويل المواطنين إلى أقل من 10% في إجمالي السكان فهو قد تخلى عن أهم مقوم لبقاء الدولة وجعل شعبها في مهب الريح، إذ خلال عشرين عاما سيستولي المرتزقة الذين استوردهم محمد بن زايد على اقتصاد البلد وثقافتها وبعد ذلك سياستها وهكذا تضيع الأوطان في ظل حكم السفهاء.

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