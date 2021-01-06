قطروس بن ابيه..وراء اجتماع مجلس تعاون القطاريس!

محمد صادق الحسيني||

لان ايران وحزب الله في العلى ونالوا الثريا بعد الثرى ، قرر ابو ايوانكا سريعا ارسال قطروسه المعفي عنه وعن والده قبل ايام( نعني به كوشنر صهر ترامب وخادمه الذليل) ليجمع مجلس تعاون القطاريس طالباً منهم اعلان " الصلحة" بما يساوي عملياً تركيب ارجل خشبية لمن تكسرت ارجلهم الاصلية في اليمن ومن طوفان البحر الفارسي وحيتانه ....

الخطوة الترامبية ليست سوى قرص "پانادول" يخفف من الاف الرجفة الذي سينتهي مفعوله بغياب الملك ترامب لتظهر اعراض الرجفة مجدداً على قطاريس الخليج الفارسي...

كلامنا ليس فحشاً ولا اهانة لاحد بل وصف دقيق في علم السياسة لاوضاع من قرروا طواعيةً التخلي عن استقلالية قرارهم ...!

اما معنى القطروس فيرجى مراجعة قاموس اللغة المعروف بتاج العروس.

بعدنا طيبين قولوا الله