ثقافة الكراهية والدجل والقتل

سياح إسرائيليون هرّبوا مخدرات إلى دبي للاحتفال بالعام الجديد


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عشرات السياح الإسرائيليين هرّبوا المخدرات إلى دبي التي سافروا إليها للاحتفال بالعام الجديد.

وأفادت القناة الـ"12" الإسرائيلية بأن حوالي 8000 إسرائيلي احتفلوا بالعام الجديد في دبي، مشيرة إلى أن بعضهم هربوا المخدرات رغم علمهم بأن عقوبة تهريب المخدرات أو تعاطيها بالإمارات تصل إلى السجن 20 عاما أو حتى الإعدام.

وأشارت القناة إلى أنهم هربوا الحشيش والماريجوانا في علب السجائر والجوارب، وأقاموا حفلات تخللها تعاطي المخدرات والكحول في غرفهم بالفنادق.

وقال أحد السياح الإسرائيليين للقناة: "قمنا بتهريب بعض الحشيش والماريجوانا لحفلات ليلة رأس السنة الجديدة. ليس كوكايينا، بل مخدر خفيف... لا أعتقد أننا سنواجه أي مشاكل.. سنحتفل بشكل لائق".

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