ما تخفيه الجزيرة وراء التعري..كشف المفضوح وفضح المكشوف

هاشم علوي ||

قبل يومين بثت قناة الجزيرة القطرية برنامج التحري الذي استبقته بإعلانات متتالية عن البرنامج ومحتواه ومايتضمنه مما قيل أنه اسرار يتم كشفها عبر البرنامج عن اطماع الامارات بالسواحل والموانئ والجزر اليمنية الغربية المطلة على البحر الاحمر وعلاقة الخائن طارق عفاش قائد مايسمى قوات حراس الجمهورية.

الجزيرة القناة الاخوانية من منظور احرار الشعب اليمني لم تقدم جديدا ولم تكشف سرا إنما عرضت احداث ومواقف ووثائق ومقاطع فيديوهات مسربة من داخل اروقة كتائب طارق عفاش تثبت ماكانت ومازالت تقوله صنعاء عن أطماع الامارات من تدخلها بالعدوان على الشعب اليمني وماتحدثت عنه صنعاء عن مايفعله الخائن عفاش لخدمة الاهداف والاجندات الاماراتية بالساحل الغربي وعلى ذلك فقناة الجزيرة لم تقدم جديداً إنما تخفي اشياء اخرى وأطراف حاولت التستر عليها ومنها حزب الاصلاح الخائن تحت مسمى المقاومة التهامية والسلفيين الخونة تحت مسمى ألوية العمالقة وقوات المرتزقة الجنجويد السودانيين وفرق بلاك ووتر والدور الامريكي والبريطاني والاسرائيلي في معركة الساحل الغربي.

قناة الجزيرة الاخوانية لم تتطرق الى البوارج العسكرية الاجنبية والطائرات متعددة الجنسيات التي شاركت في معركة الساحل الغربي في مواجهة الجيش اليمني واللجان الشعبية الذين جعلوا من رمال تهامة مقبرة للآليات والجنود المرتزقة بمختلف مسمياتهم وجنسياتهم ومحرقة للغزاة والمحتلين.

قناة الجزيرة لم تشر الى مافعله الجيش اليمني واللجان الشعبية بأسطول السفن الحربية والزوارق الحربية الاجنبية والتي ابتلعها البحر الاحمر.

الجزيرة سلطت الضوء على دور طارق عفاش في خدمة الامارات وتجاهلت دور الاصلاح في استقدام الامارات الى عدن وتعز ومارب الم يكن حزب الاصلاح هو القواد للامارات عندما وصلت قواتها الى تلة سدمارب ورفعت اعلام دول العدوان السعوصهيوامريكي عليها؟

ألم يكن حزب الاصلاح هو الدليل للامارات للوصول الى باب المندب وتعز والمخا؟

الجزرة وبرنامجها التحري لم يلتفت الى السواحل الجنوبية وكشف اهداف السعودية والامارات في موانئ عدن وحضرموت وشبوة والمهرة اليس الاصلاح هو من اراهم الطريق الى تلك المحافظات.

مالم يتطرق برنامج الجزيرة لدور الاصلاح في إستقدام الامارات والسعودية والامريكان الى جزيرة سوقطرة اليمنية؟

الجزيرة تحاول أن تغطي عورة الاصلاح وتبدي سوئة الطوارق وكليهما خونة مرتزقة باعوا أرضهم وعرضهم ووطنهم وشعبهم بثمن بخس وأرتضوا ان يكونوا عبيدا للاماراتي والسعودي واداة لتمرير مخططات العدوان التي أفشلها الشعب اليمني العزيز.

التحري على قناة الجزيرة لم يلمح الى إستقبال محمد بن زايد لقيادات الاصلاح ومشائخ مارب والجوف الاخونجيين بداية العدوان اتذكرهم وهم يصطفون طابورا لتقديم الولاء لمحمد بن زايد ويمدحونه وهم بلا احزمة وعسوب وجنابي.

الجزيرة اخفقت في برامجها التي تعد مفضوحة اكثر ممن تريد ان تفضحه فالانتقالي يخدم الامارات والاصلاحي يخدم الامارات والعفافيش يخدمون الامارات وكلهم احذية بأقدام الامارات والسعودية وقطر وجميعهم خونة ومرتزقة.

اعتقد ان قناة امريكية تحدثت يوما ما عن معركة الساحل الغربي وبثت مقاطع لطوابير من الاليات المحروقة لدول العدوان والمرتزقة وادواتها وحققت فيه تلك القناة تحقيقا مصورا وكشفت الفصائل التي شاركت بمعركة كانت من اهم المعارك التي مني فيها حلف الشيطان بهزيمة منكرة رغم مشاركة القطع العسكرية البحرية الاجنبية في مواجهة رجال الله من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين مرغوا أنوف دول العدوان بالوحل برا وبحرا وجوا وهم الذين احرقوا ارتال المدرعات واغرقوا زوارق وسفن حربية واسقطوا طائرات ونكلوا بقوات الادوات من مختلف الاشكال والانواع وهنا كانت القناة الامريكية اكثر مصداقية من قناة الجزيرة الاخوانية.

قنوات اخرى كشفت في تقارير اخبارية وبرامج استقصائية مستوى مشاركة فصائل الجماعات الارهابية في صفوف قوات تحالف العدوان وهذا مالم تتطرق اليه قناة الجزيرة لان القائمين عليها من الاخوان المسلمين وهم يدركون ان تلك الفصائل خرجت من عبائة الاخونجية الدولية وان الاصلاح كان احدى اوكار التفريخ والتدريب والتوجيه والتعبئة وكانت ومازالت قطر الى جانب الامارات والسعودية والولايات المتحدة اكبر الممولين والمشغلين والمحركين لتلك العناصر والفصائل الارهابية تحت أي مسمى كان فإنها والاخوان صنيعة الفكر الوهابي والمال السعودي والدعم الامريكي والبريطاني والاسرائيلي.

الجزيرة التي كانت احدى اسباب الخلاف الشكلي بين قطر والسعودية لم توظف الملف اليمني والعدوان على الشعب اليمني لكشف جرائم العدوان الذي انسحبت منه قطر ولم تنقل حقيقة قصف المدنيين والنازحين والأشلاء والجثث المتفحمة وتدمير البنية التحتية ولم تكشف نتائج وآثار الحصار والحرمان من الغذاء والدواء واغلاق مطار صنعاء الدولي وحجز سفن الوقود والكوارث التي خلفها العدوان بكل مناحي الحياة.

الجزيرة اكتفت باللعب بالالفاظ لان من يديرها هم الاخوان فإن انتصر الجيش واللجان على المرتزقة قالت الجزيرة الحوثيين يحققون انتصارا على قوات الشرعية المدعومة (صوريا) من التحالف وركزوا على كلمة صوريا وهذا ماحدث عند هزيمة العدوان وادواته في الجوف ومازال التلاعب بالالفاظ لحد اللحظة.

ويقصد بلفظ صوريا ان قوات الشرعية بعد غرقت السعودية بالوحل وسخرت إمكاناتها المالية والعسكرية وخسرت امنها ومستقبلها ونفذت نصف مليون طلعة جوية وصارت في عجزمالي تستدين وتقصف ارامكوا عصب اقتصادها من احل اعادة الشرعية ومازال دعما (صوريا)!!!!!!

سقوط الجزيرة لن يظر طارق عفاش ولن يكسب الاصلاح نصرا فهما وبقية المرتزقة والادوات في خانة الخونة الشعب اليمني كشف حقيقتهم من اللحظة الاولى التي اعلنوا تأييدهم للعدوان ولن يجروا من وراء ذلك سوى الخيبة والخسران والهزائم والاذلال على أيدي مشغليهم.ولن يضيف لمعلومات الشعب اليمني شيئاً ولن تعتمد عليه اجهزة المخابرات اليمنية لانها في قلب الحدث ولاتحتاج الى اسرار مفبركة والشعب اليمني يعتمد العميد سريع الذي يجب ان تعتمد عليه قناة الخنزيرة العبرية الاخوانجية.

وماصنعته الجزيرة وبرنامجها سوى كشف المفضوح وفضح المكشوف من خلال برنامج التعري....

وما النصر إلا من عند الله