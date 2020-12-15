تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!

طوني حداد ||

من يقرأ تاريخ ال سعود يلحظ ان هذه الظاهرة (ظاهرة تبادل الزوجات) منتشرة بينهم وتتم عملية التبادل علنا بعد ان تضفى عليها الشرعية من خلال طلاق وزواج شكلي … فعندما تزوج مؤسس المملكة عبد العزيز ال سعود من “حصّة” بنت احمد بن محمد السديري اكتفى منها ثم أهداها لأخيه الأمير محمد بن عبد الرحمن الذي تزوجهاوأنجب منها الامير عبدالله وشقيقته …

عندما اصبحت حصّة زوجة لاخيه (احلوّت) في عينية فقام باستردادها من اخيه (طلاق وزواج شكلي) … وبفضل حصّة هذه أصبحت عشيرتها تعتبر من عشائر الشيوخ في السعودية بعد ان كانت كمّا مهملا من اللصوص وقطّاع الطرق البدو وأصبح ابن عمها أهم صحفي سعودي -أنتو أكبر القدر-..

حصة السديري في زواجها الثاني من عبد العزيز انجبت ابناء يعرفون باسم:

( السديريون السبعة ) وهم:

الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز .

الملك المتوفي فهد بن عبد العزيز آل سعود الملك السابق.

الأمير المتوفي سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السابق.

الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع والطيران السابف.

الأمير تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود زوج الاميرة هند الفاسي المغربية.

الأمير المتوفي نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد الأسبق.

الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية السابق.

أعاد الملياردير الأمير الوليد بن طلال وابن عمه الأمير عبد العزيز بن فهد سيرة جدهما الكبير … فقاما بتبادل للزوجات ايضا كما ذكرنا أعلاه …

بدأ العملية الوليد بن طلال الذي تزوج من ( اسماء بنت عيدان بن نايف بن سحمي الطويل العصيمي العتيبي ) وبعد ذلك( احلوّت ) اسماء في عيون ابن عمه الامير عبد العزيز بن فهد … الوليد تنازل لابن عمه عن اسماء فطلقها ليتزوجها عبد العزيز … وحتى يكتمل الفيلم الجنسي تزوج الوليد من اختها ( اميرة ) فيكون بذلك قد تزوج بنات العائلة كلها ( عائلة عيدان بن نايف )!

لا نعرف مهر أسماء الاول – عندما تزوجها الوليد – او مقدار مهرها الثاني – بعد ان تسلمها منه ابن عمه عبد العزيز “جيّرها له” – ولكننا نعرف على وجه اليقين أن مهر اختها ( اميرة ) كان خمسة وعشرين مليون دولار-كما ذكرت صحيفة الوطن السعودية- وقدأرسلها الوليد قبل الزواج منها الى فرنسا لمدة سنة كاملة لتعلم الاتكيت وفن التعامل مع المجتمعات الراقية لانها تنتمي لعائلة بدوية من بدو نجد وبالكاد كانت تعرف نطق اسمها …

و طالما سيرة “الدعارة الشرعيّة” انفتحت فلا ننسى “ساكن الضريح” اللبناني السعودي..

فرفيق الحريري تنازل عن زوجته الاولى العراقية -والدة بهاء وسعد- للملك فهد … وتزوج من نازك عودة وهي فلسطينية أردنية كانت زوجة موظف كان يعمل في شركات الحريري الذي بدوره تنازل عنها لرفيق الحريري مقابل مبلغ مرقوم وأصبح اسمها نازك الحريري بدلا من نازك عودة..

تاريخ آل سعود أبناء “موردخاي”تاريخُ داعر شاذ ..عقولهم تحت سراويلهم الداخلية ..

زيجاتهم “تعريص مقنّع بالشرع”, قطعان من رعاعٍ همج , فورة النفط أخفت أذنابهم داخل عباءاتهم النتنة وجعلتهم -شكلاً- بشراً..هم البهائم الأعراب الذين وصفهم سبحانه وتعالى بقوله:

“أشد كفراً ونفاقاً”..

حثالة المخلوقات قاطبة ..

سلالة أبالسة من الأوباش المجرمين الدمويين.

والخازوق أنّ هؤلاء السفلة وسخ التاريخ نصّبوا أنفسهم مبشرين بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وقادوا أكبر كذبة وجريمة في تاريخ العرب “الربيع العربي”..

ويخوضون اليوم حربهم المدمّرة القذرة ضد سورية واليمن صاحبتا الحضارة التي تمتدّ الى ماقبل التاريخ..

صدق من قال:

“أفصح ماتكون ال ....اء حين تحاضر بالعفاف”..