ثقافة الكراهية والدجل والقتل

وتتوالى الفضائح .... إعلام إسرائيلي: السعودية شاركت في التحضير لاتفاق التطبيع بين اسرائيل والمغرب


نقلت "القناة 12" الإسرائيلية في تقرير لها عن مصادر دبلوماسية قولها إن الرياض كان لها دور في عملية التحضير لاتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل.

وأضاف التقرير أن احتمالية إبرام صفقة مماثلة بين إسرائيل والسعودية في المستقبل القريب "أمر وارد".

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "القناة 13"، أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى البيت الأبيض لتأمين صفقات التطبيع بين إسرائيل ودول أخرى، وتوقعت أن تكون إندونيسيا وسلطنة عمان التاليتين في تطبيع العلاقات.

وقال التقرير إن العملية تهدف إلى تمهيد الطريق لتطبيع إسرائيلي سعودي في نهاية المطاف، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث في الأسابيع المقبلة.

وكان الإعلام الأمريكي والإسرائيلي كشف في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارة سرية لمدينة نيوم السعودية، وهو ما نفته الرياض.

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