ثقافة الكراهية والدجل والقتل

توقيع مذكرة تفاهم بين "أبو ظبي للإعلام" و"i24news" الإسرائيلية


وقعت شركة "أبو ظبي للإعلام" وقناة "i24news" الإسرائيلية مذكرة تفاهم لرسم أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الأخبار والقضايا الراهنة والتقارير وإنتاج المحتوى.

وقال القائم بأعمال مدير عام "أبو ظبي للإعلام" عبد الرحيم البطيح النعيمي إن "أبو ظبي للإعلام حريصة على العمل مع مختلف الجهات الإعلامية التي تسعى لتقديم المحتوى المتنوع بأعلى مستويات الكفاءة المهنية، حيث تأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على سعينا لتحقيق رؤية الإمارات وطموحاتها في إقامة علاقات راسخة وقوية مع مختلف المؤسسات والخبرات الإعلامية الإقليمية والعالمية".

ومن جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"i24NEWS" فرانك ملول: "كشبكة إعلامية دولية، نحن نطمح لتوسيع التعاون والشراكة مع المنصات في مختلف أنحاء العالم. هذه خطوة إضافية ستسمح بتوسيع أنشطتنا وهي شراكة رائدة في الشرق الأوسط، المنطقة التي نغطي أحداثها بكثافة".

وأضاف أن "هذه الشراكة تجسد الفرص الكثيرة التي منحتنا إياها اتفاقيات إبراهيم. هذا التعاون بين مجموعتين إعلاميتين سيكون بالأساس في صالح المشاهدين في مختلف أنحاء العالم الذين سيحصلون على تغطية شاملة وأصوات متعددة ومتنوعة تعكس بالشكل المثالي أحداث الشرق الأوسط الجديد".

وتتضمن بنود الاتفاقية توفير تغطية إخبارية متبادلة بين الجانبين عبر المراسلين في إسرائيل والإمارات، مع التركيز على التعاون في التقارير الإخبارية باللغة العربية والمقابلات والتصريحات، إلى جانب تبادل المحتوى المتعلق بالتقارير الوطنية والأفلام الوثائقية وبعض المواد الأرشيفية، بالإضافة الى التعاون في مجال تكنولوجيا البث التلفزيوني.

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توقيع مذكرة تفاهم بين "أبو ظبي للإعلام" و"i24news" الإسرائيلية
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