أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي يشتري حصة في ناد إسرائيلي

أعلن نادي "بيتار القدس" المنافس في الدوري الإسرائيلي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، اشترى 50 بالمئة من أسهم النادي.

وقال النادي في بيان نشر على موقعه على الإنترنت، إن شراء الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان تضمن أيضا التزاما باستثمار أكثر من 300 مليون شيكل (92.18 مليون دولار) في النادي على مدى السنوات العشر المقبلة.

(1 دولار = 3.2544 شيكل).

وكان نادي "بيتار القدس"، قال في سبتمبر الماضي، إنه يتفاوض بشأن استثمار محتمل لمجموعة إماراتية، في بيان أعقب الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر الماضي في واشنطن.

ومن ثم أكد مالك نادي "بيتار القدس"، موشيه حوغيغ، لوكالة "رويترز" نهائية شهر نوفمبر الماضي، أنه تلقى خطاب نوايا غير ملزم من الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان لشراء حصة تبلغ نحو 50 بالمئة من أسهم النادي.

وأضاف حوغيغ، الذي عاد حينها لتوه من زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.