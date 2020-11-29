ثقافة الكراهية والدجل والقتل

في اعتراف صريح بانهم وراء اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زاده .... مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية : "على العالم أن يشكرنا"


نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده، قوله :"على العالم أن يشكرنا".

يأتي ذلك، بعدما قال الوزير الإسرائيلي تساحي هانغبي، أمس السبت، إنه "ليس لديه دليل" على من قتل العالم النووي الإيراني.

وقال هانغبي، وهو أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ليس لدي أي دليل على من فعل ذلك. ليس الأمر أن فمي مغلق لأنني مسؤول، بل لأنه ليس لدي أي دليل حقا".

واغتيل العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده، الجمعة في 27 نوفمبر، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاس على اغتياله.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بوقت سابق بأن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في مختلف أنحاء العالم رفعت مستوى التأهب الأمني، على خلفية اغتيال الشهيد فخري زاده.

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في اعتراف صريح بانهم وراء اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زاده .... مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية : "على العالم أن يشكرنا"
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